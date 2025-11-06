GiełdaDEX+
Aktualna cena One More Game to 0.000004548 USD. Śledź aktualizacje cen 1MORE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1MORE łatwo w MEXC już teraz.

Cena One More Game(1MORE)

Aktualna cena 1 1MORE do USD:

$0.000004548
+2.66%1D
USD
One More Game (1MORE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:15 (UTC+8)

Informacje o cenie One More Game (1MORE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000004208
Minimum 24h
$ 0.00000591
Maksimum 24h

$ 0.000004208
$ 0.00000591
--
--
+0.30%

+2.66%

+49.95%

+49.95%

Aktualna cena One More Game (1MORE) wynosi $ 0.000004548. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1MORE wahał się między $ 0.000004208 a $ 0.00000591, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1MORE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1MORE zmieniły się o +0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +2.66% w ciągu 24 godzin i o +49.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o One More Game (1MORE)

--
$ 14.63K
$ 45.48K
--
10,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa One More Game wynosi --, przy $ 14.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1MORE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.48K.

Historia ceny One More Game (1MORE) – USD

Śledź zmiany ceny One More Game dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000011784+2.66%
30 Dni$ -0.000255452-98.26%
60 dni$ -0.012495452-99.97%
90 dni$ -0.012495452-99.97%
Dzisiejsza zmiana ceny One More Game

Dziś1MORE odnotował zmianę $ +0.00000011784 (+2.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny One More Game

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000255452 (-98.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny One More Game

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 1MORE o $ -0.012495452(-99.97%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny One More Game

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.012495452 (-99.97%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe One More Game (1MORE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen One More Game.

Co to jest One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w One More Game. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 1MORE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące One More Game na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno One More Game będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny One More Game (w USD)

Jaka będzie wartość One More Game (1MORE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w One More Game (1MORE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla One More Game.

Sprawdź teraz prognozę ceny One More Game!

Tokenomika One More Game (1MORE)

Zrozumienie tokenomiki One More Game (1MORE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1MOREjuż teraz!

Jak kupić One More Game (1MORE)

Szukasz jak kupić One More Game? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić One More Game na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

1MORE na lokalne waluty

Zasoby One More Game

Aby lepiej zrozumieć One More Game, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa One More Game
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące One More Game

Jaka jest dziś wartość One More Game (1MORE)?
Aktualna cena 1MORE w USD wynosi 0.000004548USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1MORE do USD?
Aktualna cena 1MORE w USD wynosi $ 0.000004548. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa One More Game?
Kapitalizacja rynkowa dla 1MORE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1MORE w obiegu?
W obiegu 1MORE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1MORE?
1MORE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1MORE?
1MORE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1MORE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1MORE wynosi $ 14.63K USD.
Czy w tym roku 1MORE pójdzie wyżej?
1MORE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1MORE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe One More Game (1MORE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

