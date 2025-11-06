Prognoza ceny One More Game (1MORE) (USD)
Sprawdź prognozy cen One More Game na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość 1MORE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny One More Game na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy One More Game może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000005.
Na podstawie Twojej prognozy One More Game może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000005.
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1MORE na 2027 rok wyniesie $ 0.000006 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1MORE na 2028 rok wyniesie $ 0.000006 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1MORE w 2029 roku wyniesie $ 0.000006 przy stopie wzrostu 21.55%.
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1MORE w 2030 roku wyniesie $ 0.000007 przy stopie wzrostu 27.63%.
W 2040 cena One More Game może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000011.
W 2050 cena One More Game może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000018.
Krótkoterminowa prognoza ceny One More Game na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
Przewidywana cena dla 1MORE w dniu
Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny 1MORE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla 1MORE, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 1MORE wynosi
Bieżące statystyki cen One More Game
+24.15%
--
Historyczna cena One More Game
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami One More Game, cena One More Game wynosi 0.000005USD. Podaż w obiegu One More Game (1MORE) wynosi
- 24 h0.27%$ 0.000001$ 0.000005$ 0.000004
- 7 D0.63%$ 0.000002$ 0.000009$ 0.000003
- 30 Dni-0.95%$ -0.000104$ 0.00018$ 0.000001
W ciągu ostatnich 24 godzin One More Game zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs One More Game osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana One More Game o
Sprawdź pełną historię cen One More Game, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC
Jak działa moduł przewidywania ceny One More Game (1MORE)?
Moduł predykcji ceny One More Game to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 1MORE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania One More Game na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 1MORE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę One More Game. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 1MORE.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 1MORE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał One More Game.
Dlaczego prognoaza ceny 1MORE jest ważna?
Prognozy cen 1MORE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
