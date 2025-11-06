GiełdaDEX+
Aktualna cena Valencia CF Fan Token to 0.097848 USD. Śledź aktualizacje cen VCF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VCF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VCF

Informacje o cenie VCF

Czym jest VCF

Oficjalna strona internetowa VCF

Tokenomika VCF

Prognoza cen VCF

Cena Valencia CF Fan Token (VCF)

Aktualna cena 1 VCF do USD:

$0.097848
+0.40%1D
mexc
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.096148
Minimum 24h
$ 0.099524
Maksimum 24h

$ 0.096148
$ 0.099524
$ 4.95
$ 0.092859
-1.19%

+0.41%

-10.86%

-10.86%

Aktualna cena Valencia CF Fan Token (VCF) wynosi $0.097848. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VCF wahał się między $ 0.096148 a $ 0.099524, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VCF w historii to $ 4.95, a najniższy to $ 0.092859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VCF zmieniły się o -1.19% w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -10.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 645.72K
--
$ 978.48K
6.60M
10,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Valencia CF Fan Token wynosi $ 645.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VCF w obiegu wynosi 6.60M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 978.48K.

Historia ceny Valencia CF Fan Token (VCF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Valencia CF Fan Token do USD wyniosła $ +0.00039754.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Valencia CF Fan Token do USD wyniosła $ -0.0287496406.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Valencia CF Fan Token do USD wyniosła $ -0.0347241612.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Valencia CF Fan Token do USD wyniosła $ -0.06749232371261173.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00039754+0.41%
30 Dni$ -0.0287496406-29.38%
60 dni$ -0.0347241612-35.48%
90 dni$ -0.06749232371261173-40.82%

Co to jest Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Valencia CF Fan Token (VCF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (w USD)

Jaka będzie wartość Valencia CF Fan Token (VCF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Valencia CF Fan Token (VCF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Valencia CF Fan Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Valencia CF Fan Token!

VCF na lokalne waluty

Tokenomika Valencia CF Fan Token (VCF)

Zrozumienie tokenomiki Valencia CF Fan Token (VCF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VCFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Valencia CF Fan Token (VCF)

Jaka jest dziś wartość Valencia CF Fan Token (VCF)?
Aktualna cena VCF w USD wynosi 0.097848USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VCF do USD?
Aktualna cena VCF w USD wynosi $ 0.097848. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Valencia CF Fan Token?
Kapitalizacja rynkowa dla VCF wynosi $ 645.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VCF w obiegu?
W obiegu VCF znajduje się 6.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VCF?
VCF osiąga ATH w wysokości 4.95 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VCF?
VCF zaliczył cenę ATL w wysokości 0.092859 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VCF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VCF wynosi -- USD.
Czy w tym roku VCF pójdzie wyżej?
VCF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VCF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:09 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

