Informacje o cenie Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.096148 $ 0.096148 $ 0.096148 Minimum 24h $ 0.099524 $ 0.099524 $ 0.099524 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.096148$ 0.096148 $ 0.096148 Maksimum 24h $ 0.099524$ 0.099524 $ 0.099524 Historyczne maksimum $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Najniższa cena $ 0.092859$ 0.092859 $ 0.092859 Zmiana ceny (1H) -1.19% Zmiana ceny (1D) +0.41% Zmiana ceny (7D) -10.86% Zmiana ceny (7D) -10.86%

Aktualna cena Valencia CF Fan Token (VCF) wynosi $0.097848. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VCF wahał się między $ 0.096148 a $ 0.099524, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VCF w historii to $ 4.95, a najniższy to $ 0.092859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VCF zmieniły się o -1.19% w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -10.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valencia CF Fan Token (VCF)

Kapitalizacja rynkowa $ 645.72K$ 645.72K $ 645.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 978.48K$ 978.48K $ 978.48K Podaż w obiegu 6.60M 6.60M 6.60M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Valencia CF Fan Token wynosi $ 645.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VCF w obiegu wynosi 6.60M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 978.48K.