Prognoza ceny Staked IP (STIP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Staked IP na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość STIP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup STIP

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Staked IP % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Staked IP na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked IP może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3.53. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked IP może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3.7065. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STIP na 2027 rok wyniesie $ 3.8918 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STIP na 2028 rok wyniesie $ 4.0864 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STIP w 2029 roku wyniesie $ 4.2907 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STIP w 2030 roku wyniesie $ 4.5052 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Staked IP może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 7.3386. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Staked IP może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 11.9538. Rok Cena Wzrost 2025 $ 3.53 0.00%

2026 $ 3.7065 5.00%

2027 $ 3.8918 10.25%

2028 $ 4.0864 15.76%

2029 $ 4.2907 21.55%

2030 $ 4.5052 27.63%

2031 $ 4.7305 34.01%

2032 $ 4.9670 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 5.2154 47.75%

2034 $ 5.4761 55.13%

2035 $ 5.7499 62.89%

2036 $ 6.0374 71.03%

2037 $ 6.3393 79.59%

2038 $ 6.6563 88.56%

2039 $ 6.9891 97.99%

2040 $ 7.3386 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Staked IP na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 3.53 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 3.5304 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 3.5333 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 3.5445 0.41% Prognoza ceny Staked IP (STIP) na dziś Przewidywana cena dla STIP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3.53 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Staked IP (STIP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny STIP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3.5304 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Staked IP (STIP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla STIP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3.5333 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Staked IP (STIP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena STIP wynosi $3.5445 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Staked IP Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Podaż w obiegu 1.29M 1.29M 1.29M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena STIP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto STIP ma podaż w obiegu wynoszącą 1.29M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.56M. Zobacz na żywo cenę STIP

Historyczna cena Staked IP Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Staked IP, cena Staked IP wynosi 3.53USD. Podaż w obiegu Staked IP (STIP) wynosi 1.29M STIP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,559,013 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -8.78% $ -0.339784 $ 3.92 $ 3.42

7 D -27.44% $ -0.968914 $ 10.1711 $ 3.4359

30 Dni -65.55% $ -2.3139 $ 10.1711 $ 3.4359 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Staked IP zanotował zmianę ceny o $-0.339784 , co stanowi -8.78% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Staked IP osiągnął maksimum na poziomie $10.1711 i minimum na poziomie $3.4359 . Zanotowano zmianę ceny o -27.44% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał STIP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Staked IP o -65.55% , co odpowiada około $-2.3139 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STIP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Staked IP (STIP)? Moduł predykcji ceny Staked IP to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STIP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Staked IP na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STIP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Staked IP. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STIP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STIP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Staked IP.

Dlaczego prognoaza ceny STIP jest ważna?

Prognozy cen STIP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w STIP? Według Twoich prognoz STIP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny STIP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Staked IP (STIP), przewidywana cena STIP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 STIP w 2026 roku? Cena 1 Staked IP (STIP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STIP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena STIP w 2027 roku? Staked IP (STIP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STIP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STIP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked IP (STIP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STIP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked IP (STIP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 STIP w 2030 roku? Cena 1 Staked IP (STIP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STIP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny STIP na 2040 rok? Staked IP (STIP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STIP do 2040 roku. Zarejestruj się teraz