Informacje o cenie Staked IP (STIP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Minimum 24h $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 Maksimum 24h $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 Historyczne maksimum $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Najniższa cena $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -6.79% Zmiana ceny (7D) -30.46% Zmiana ceny (7D) -30.46%

Aktualna cena Staked IP (STIP) wynosi $3.53. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STIP wahał się między $ 3.53 a $ 4.07, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STIP w historii to $ 15.09, a najniższy to $ 1.031.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STIP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -6.79% w ciągu 24 godzin i o -30.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked IP (STIP)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Podaż w obiegu 1.29M 1.29M 1.29M Całkowita podaż 1,291,684.657776034 1,291,684.657776034 1,291,684.657776034

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked IP wynosi $ 4.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STIP w obiegu wynosi 1.29M, przy całkowitej podaży 1291684.657776034. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.56M.