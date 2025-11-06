Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

Sprawdź prognozy cen MUTE SWAP by Virtuals na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MUTE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MUTE SWAP by Virtuals
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:00:41 (UTC+8)

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy MUTE SWAP by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.012324.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy MUTE SWAP by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.012940.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUTE na 2027 rok wyniesie $ 0.013587 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUTE na 2028 rok wyniesie $ 0.014266 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUTE w 2029 roku wyniesie $ 0.014980 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUTE w 2030 roku wyniesie $ 0.015729 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena MUTE SWAP by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.025621.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena MUTE SWAP by Virtuals może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.041734.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.012324
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012940
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013587
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014266
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014980
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015729
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016515
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017341
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.018208
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019119
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020074
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021078
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022132
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023239
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024401
    97.99%
  • 2040
    $ 0.025621
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.012324
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.012325
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.012336
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.012374
    0.41%
Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na dziś

Przewidywana cena dla MUTE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.012324. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MUTE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012325. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MUTE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012336. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MUTE wynosi $0.012374. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MUTE SWAP by Virtuals

----

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

400.00M
400.00M 400.00M

Najnowsza cena MUTE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto MUTE ma podaż w obiegu wynoszącą 400.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.93M.

Historyczna cena MUTE SWAP by Virtuals

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MUTE SWAP by Virtuals, cena MUTE SWAP by Virtuals wynosi 0.012324USD. Podaż w obiegu MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) wynosi 400.00M MUTE, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,929,711.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    10.38%
    $ 0.001158
    $ 0.015565
    $ 0.011165
  • 7 D
    -6.99%
    $ -0.000862
    $ 0.020716
    $ 0.001717
  • 30 Dni
    617.84%
    $ 0.076143
    $ 0.020716
    $ 0.001717
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin MUTE SWAP by Virtuals zanotował zmianę ceny o $0.001158, co stanowi 10.38% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs MUTE SWAP by Virtuals osiągnął maksimum na poziomie $0.020716 i minimum na poziomie $0.001717. Zanotowano zmianę ceny o -6.99%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał MUTE do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MUTE SWAP by Virtuals o 617.84%, co odpowiada około $0.076143 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MUTE.

Jak działa moduł przewidywania ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)?

Moduł predykcji ceny MUTE SWAP by Virtuals to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MUTE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MUTE SWAP by Virtuals na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MUTE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MUTE SWAP by Virtuals. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MUTE.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MUTE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MUTE SWAP by Virtuals.

Dlaczego prognoaza ceny MUTE jest ważna?

Prognozy cen MUTE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w MUTE?
Według Twoich prognoz MUTE osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny MUTE na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE), przewidywana cena MUTE osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 MUTE w 2026 roku?
Cena 1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz MUTE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena MUTE w 2027 roku?
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUTE do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa MUTE w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa MUTE w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 MUTE w 2030 roku?
Cena 1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz MUTE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny MUTE na 2040 rok?
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUTE do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.