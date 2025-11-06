Informacje o cenie MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01019043 $ 0.01019043 $ 0.01019043 Minimum 24h $ 0.01556518 $ 0.01556518 $ 0.01556518 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01019043$ 0.01019043 $ 0.01019043 Maksimum 24h $ 0.01556518$ 0.01556518 $ 0.01556518 Historyczne maksimum $ 0.02159579$ 0.02159579 $ 0.02159579 Najniższa cena $ 0.00097733$ 0.00097733 $ 0.00097733 Zmiana ceny (1H) +8.76% Zmiana ceny (1D) +12.70% Zmiana ceny (7D) -19.22% Zmiana ceny (7D) -19.22%

Aktualna cena MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) wynosi $0.01281369. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUTE wahał się między $ 0.01019043 a $ 0.01556518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUTE w historii to $ 0.02159579, a najniższy to $ 0.00097733.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUTE zmieniły się o +8.76% w ciągu ostatniej godziny, o +12.70% w ciągu 24 godzin i o -19.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.80M$ 12.80M $ 12.80M Podaż w obiegu 400.00M 400.00M 400.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MUTE SWAP by Virtuals wynosi $ 5.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUTE w obiegu wynosi 400.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.80M.