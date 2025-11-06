Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Market Maker DAO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MMDAO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MMDAO

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Market Maker DAO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Market Maker DAO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Maker DAO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004061. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Maker DAO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004264. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMDAO na 2027 rok wyniesie $ 0.004477 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMDAO na 2028 rok wyniesie $ 0.004701 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMDAO w 2029 roku wyniesie $ 0.004936 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMDAO w 2030 roku wyniesie $ 0.005183 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Market Maker DAO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008443. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Market Maker DAO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.013753. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004061 0.00%

2026 $ 0.004264 5.00%

2027 $ 0.004477 10.25%

2028 $ 0.004701 15.76%

2029 $ 0.004936 21.55%

2030 $ 0.005183 27.63%

2031 $ 0.005442 34.01%

2032 $ 0.005714 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.006000 47.75%

2034 $ 0.006300 55.13%

2035 $ 0.006615 62.89%

2036 $ 0.006946 71.03%

2037 $ 0.007293 79.59%

2038 $ 0.007658 88.56%

2039 $ 0.008041 97.99%

2040 $ 0.008443 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Market Maker DAO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.004061 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004062 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004065 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004078 0.41% Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na dziś Przewidywana cena dla MMDAO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004061 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Market Maker DAO (MMDAO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MMDAO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004062 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Market Maker DAO (MMDAO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MMDAO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004065 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Market Maker DAO (MMDAO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MMDAO wynosi $0.004078 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Market Maker DAO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 406.51K$ 406.51K $ 406.51K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MMDAO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MMDAO ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 406.51K. Zobacz na żywo cenę MMDAO

Historyczna cena Market Maker DAO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Market Maker DAO, cena Market Maker DAO wynosi 0.004061USD. Podaż w obiegu Market Maker DAO (MMDAO) wynosi 100.00M MMDAO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $406,514 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -7.99% $ -0.000352 $ 0.004808 $ 0.004036

7 D -2.05% $ -0.000083 $ 0.018582 $ 0.003805

30 Dni -79.72% $ -0.003238 $ 0.018582 $ 0.003805 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Market Maker DAO zanotował zmianę ceny o $-0.000352 , co stanowi -7.99% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Market Maker DAO osiągnął maksimum na poziomie $0.018582 i minimum na poziomie $0.003805 . Zanotowano zmianę ceny o -2.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MMDAO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Market Maker DAO o -79.72% , co odpowiada około $-0.003238 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MMDAO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Market Maker DAO (MMDAO)? Moduł predykcji ceny Market Maker DAO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MMDAO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Market Maker DAO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MMDAO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Market Maker DAO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MMDAO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MMDAO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Market Maker DAO.

Dlaczego prognoaza ceny MMDAO jest ważna?

Prognozy cen MMDAO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MMDAO? Według Twoich prognoz MMDAO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MMDAO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Market Maker DAO (MMDAO), przewidywana cena MMDAO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MMDAO w 2026 roku? Cena 1 Market Maker DAO (MMDAO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMDAO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MMDAO w 2027 roku? Market Maker DAO (MMDAO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMDAO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMDAO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Market Maker DAO (MMDAO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMDAO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Market Maker DAO (MMDAO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MMDAO w 2030 roku? Cena 1 Market Maker DAO (MMDAO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMDAO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MMDAO na 2040 rok? Market Maker DAO (MMDAO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMDAO do 2040 roku. Zarejestruj się teraz