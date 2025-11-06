GiełdaDEX+
Aktualna cena Market Maker DAO to 0.00422431 USD. Śledź aktualizacje cen MMDAO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MMDAO łatwo w MEXC już teraz.

Logo Market Maker DAO

Cena Market Maker DAO (MMDAO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MMDAO do USD:

$0.0042206
+4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00401653
Minimum 24h
$ 0.00480861
Maksimum 24h

$ 0.00401653
$ 0.00480861
$ 0.04386478
$ 0.00273379
+1.16%

+5.17%

+3.59%

+3.59%

Aktualna cena Market Maker DAO (MMDAO) wynosi $0.00422431. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMDAO wahał się między $ 0.00401653 a $ 0.00480861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMDAO w historii to $ 0.04386478, a najniższy to $ 0.00273379.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMDAO zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o +5.17% w ciągu 24 godzin i o +3.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Maker DAO (MMDAO)

$ 422.06K
--
$ 422.06K
100.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Market Maker DAO wynosi $ 422.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMDAO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 422.06K.

Historia ceny Market Maker DAO (MMDAO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Market Maker DAO do USD wyniosła $ +0.00020778.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Market Maker DAO do USD wyniosła $ -0.0033223860.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Market Maker DAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Market Maker DAO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00020778+5.17%
30 Dni$ -0.0033223860-78.64%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Market Maker DAO (MMDAO)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Market Maker DAO (w USD)

Jaka będzie wartość Market Maker DAO (MMDAO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Market Maker DAO (MMDAO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Market Maker DAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny Market Maker DAO!

MMDAO na lokalne waluty

Tokenomika Market Maker DAO (MMDAO)

Zrozumienie tokenomiki Market Maker DAO (MMDAO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MMDAOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Market Maker DAO (MMDAO)

Jaka jest dziś wartość Market Maker DAO (MMDAO)?
Aktualna cena MMDAO w USD wynosi 0.00422431USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MMDAO do USD?
Aktualna cena MMDAO w USD wynosi $ 0.00422431. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Market Maker DAO?
Kapitalizacja rynkowa dla MMDAO wynosi $ 422.06K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MMDAO w obiegu?
W obiegu MMDAO znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MMDAO?
MMDAO osiąga ATH w wysokości 0.04386478 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MMDAO?
MMDAO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00273379 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MMDAO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MMDAO wynosi -- USD.
Czy w tym roku MMDAO pójdzie wyżej?
MMDAO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MMDAO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Market Maker DAO (MMDAO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

