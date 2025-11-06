Informacje o cenie Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00401653 Maksimum 24h $ 0.00480861 Historyczne maksimum $ 0.04386478 Najniższa cena $ 0.00273379 Zmiana ceny (1H) +1.16% Zmiana ceny (1D) +5.17% Zmiana ceny (7D) +3.59%

Aktualna cena Market Maker DAO (MMDAO) wynosi $0.00422431. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMDAO wahał się między $ 0.00401653 a $ 0.00480861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMDAO w historii to $ 0.04386478, a najniższy to $ 0.00273379.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMDAO zmieniły się o +1.16% w ciągu ostatniej godziny, o +5.17% w ciągu 24 godzin i o +3.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Maker DAO (MMDAO)

Kapitalizacja rynkowa $ 422.06K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 422.06K Podaż w obiegu 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Maker DAO wynosi $ 422.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMDAO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 422.06K.