Sprawdź prognozy cen Liquid HYPE Yield na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LIQUIDHYPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Liquid HYPE Yield % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid HYPE Yield może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 40.15. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid HYPE Yield może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 42.1575. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQUIDHYPE na 2027 rok wyniesie $ 44.2653 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQUIDHYPE na 2028 rok wyniesie $ 46.4786 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQUIDHYPE w 2029 roku wyniesie $ 48.8025 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQUIDHYPE w 2030 roku wyniesie $ 51.2427 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Liquid HYPE Yield może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 83.4689. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Liquid HYPE Yield może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 135.9621.

2026 $ 42.1575 5.00%

2027 $ 44.2653 10.25%

2028 $ 46.4786 15.76%

2029 $ 48.8025 21.55%

2030 $ 51.2427 27.63%

2031 $ 53.8048 34.01%

2032 $ 56.4950 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 59.3198 47.75%

2034 $ 62.2858 55.13%

2035 $ 65.4001 62.89%

2036 $ 68.6701 71.03%

2037 $ 72.1036 79.59%

2038 $ 75.7088 88.56%

2039 $ 79.4942 97.99%

2040 $ 83.4689 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Liquid HYPE Yield na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 40.15 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 40.1554 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 40.1885 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 40.315 0.41% Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na dziś Przewidywana cena dla LIQUIDHYPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $40.15 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LIQUIDHYPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $40.1554 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LIQUIDHYPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $40.1885 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LIQUIDHYPE wynosi $40.315 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Liquid HYPE Yield Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 25.91M$ 25.91M $ 25.91M Podaż w obiegu 642.39K 642.39K 642.39K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LIQUIDHYPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LIQUIDHYPE ma podaż w obiegu wynoszącą 642.39K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 25.91M. Zobacz na żywo cenę LIQUIDHYPE

Historyczna cena Liquid HYPE Yield Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Liquid HYPE Yield, cena Liquid HYPE Yield wynosi 40.15USD. Podaż w obiegu Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) wynosi 642.39K LIQUIDHYPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $25,909,976 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.78% $ -0.729213 $ 42.25 $ 39.58

7 D -17.08% $ -6.8607 $ 47.8725 $ 36.8301

30 Dni -13.06% $ -5.2439 $ 47.8725 $ 36.8301 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Liquid HYPE Yield zanotował zmianę ceny o $-0.729213 , co stanowi -1.78% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Liquid HYPE Yield osiągnął maksimum na poziomie $47.8725 i minimum na poziomie $36.8301 . Zanotowano zmianę ceny o -17.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LIQUIDHYPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Liquid HYPE Yield o -13.06% , co odpowiada około $-5.2439 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LIQUIDHYPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)? Moduł predykcji ceny Liquid HYPE Yield to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LIQUIDHYPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Liquid HYPE Yield na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LIQUIDHYPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Liquid HYPE Yield. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LIQUIDHYPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LIQUIDHYPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Liquid HYPE Yield.

Dlaczego prognoaza ceny LIQUIDHYPE jest ważna?

Prognozy cen LIQUIDHYPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LIQUIDHYPE? Według Twoich prognoz LIQUIDHYPE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LIQUIDHYPE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE), przewidywana cena LIQUIDHYPE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LIQUIDHYPE w 2026 roku? Cena 1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQUIDHYPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LIQUIDHYPE w 2027 roku? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQUIDHYPE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQUIDHYPE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQUIDHYPE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LIQUIDHYPE w 2030 roku? Cena 1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQUIDHYPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LIQUIDHYPE na 2040 rok? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQUIDHYPE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz