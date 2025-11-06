Informacje o cenie Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.72 $ 39.72 $ 39.72 Minimum 24h $ 42.25 $ 42.25 $ 42.25 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.72$ 39.72 $ 39.72 Maksimum 24h $ 42.25$ 42.25 $ 42.25 Historyczne maksimum $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Najniższa cena $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Zmiana ceny (1H) +0.58% Zmiana ceny (1D) +2.12% Zmiana ceny (7D) -14.49% Zmiana ceny (7D) -14.49%

Aktualna cena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) wynosi $41.06. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQUIDHYPE wahał się między $ 39.72 a $ 42.25, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQUIDHYPE w historii to $ 58.94, a najniższy to $ 28.4.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQUIDHYPE zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +2.12% w ciągu 24 godzin i o -14.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 26.38M$ 26.38M $ 26.38M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.38M$ 26.38M $ 26.38M Podaż w obiegu 642.39K 642.39K 642.39K Całkowita podaż 642,388.819461022 642,388.819461022 642,388.819461022

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid HYPE Yield wynosi $ 26.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQUIDHYPE w obiegu wynosi 642.39K, przy całkowitej podaży 642388.819461022. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.38M.