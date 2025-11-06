GiełdaDEX+
Aktualna cena Liquid HYPE Yield to 41.06 USD. Śledź aktualizacje cen LIQUIDHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQUIDHYPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIQUIDHYPE

Informacje o cenie LIQUIDHYPE

Czym jest LIQUIDHYPE

Tokenomika LIQUIDHYPE

Prognoza cen LIQUIDHYPE

Cena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LIQUIDHYPE do USD:

$41.06
$41.06$41.06
+2.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 39.72
$ 39.72$ 39.72
Minimum 24h
$ 42.25
$ 42.25$ 42.25
Maksimum 24h

$ 39.72
$ 39.72$ 39.72

$ 42.25
$ 42.25$ 42.25

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

+0.58%

+2.12%

-14.49%

-14.49%

Aktualna cena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) wynosi $41.06. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQUIDHYPE wahał się między $ 39.72 a $ 42.25, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQUIDHYPE w historii to $ 58.94, a najniższy to $ 28.4.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQUIDHYPE zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o +2.12% w ciągu 24 godzin i o -14.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

$ 26.38M
$ 26.38M$ 26.38M

--
----

$ 26.38M
$ 26.38M$ 26.38M

642.39K
642.39K 642.39K

642,388.819461022
642,388.819461022 642,388.819461022

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid HYPE Yield wynosi $ 26.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQUIDHYPE w obiegu wynosi 642.39K, przy całkowitej podaży 642388.819461022. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.38M.

Historia ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Liquid HYPE Yield do USD wyniosła $ +0.854028.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Liquid HYPE Yield do USD wyniosła $ -5.2505475000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Liquid HYPE Yield do USD wyniosła $ -4.6283078360.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Liquid HYPE Yield do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.854028+2.12%
30 Dni$ -5.2505475000-12.78%
60 dni$ -4.6283078360-11.27%
90 dni$ 0--

Co to jest Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Liquid HYPE Yield (w USD)

Jaka będzie wartość Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Liquid HYPE Yield.

Sprawdź teraz prognozę ceny Liquid HYPE Yield!

LIQUIDHYPE na lokalne waluty

Tokenomika Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Zrozumienie tokenomiki Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIQUIDHYPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Jaka jest dziś wartość Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?
Aktualna cena LIQUIDHYPE w USD wynosi 41.06USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIQUIDHYPE do USD?
Aktualna cena LIQUIDHYPE w USD wynosi $ 41.06. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Liquid HYPE Yield?
Kapitalizacja rynkowa dla LIQUIDHYPE wynosi $ 26.38M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIQUIDHYPE w obiegu?
W obiegu LIQUIDHYPE znajduje się 642.39K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE osiąga ATH w wysokości 58.94 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE zaliczył cenę ATL w wysokości 28.4 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIQUIDHYPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIQUIDHYPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIQUIDHYPE pójdzie wyżej?
LIQUIDHYPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIQUIDHYPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

