Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Legend of Arcadia na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ARCA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup ARCA

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Legend of Arcadia % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Legend of Arcadia na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Legend of Arcadia może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.010621. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Legend of Arcadia może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011152. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ARCA na 2027 rok wyniesie $ 0.011709 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ARCA na 2028 rok wyniesie $ 0.012295 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ARCA w 2029 roku wyniesie $ 0.012910 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ARCA w 2030 roku wyniesie $ 0.013555 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Legend of Arcadia może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.022080. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Legend of Arcadia może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.035967. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.010621 0.00%

2026 $ 0.011152 5.00%

2027 $ 0.011709 10.25%

2028 $ 0.012295 15.76%

2029 $ 0.012910 21.55%

2030 $ 0.013555 27.63%

2031 $ 0.014233 34.01%

2032 $ 0.014945 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.015692 47.75%

2034 $ 0.016476 55.13%

2035 $ 0.017300 62.89%

2036 $ 0.018165 71.03%

2037 $ 0.019074 79.59%

2038 $ 0.020027 88.56%

2039 $ 0.021029 97.99%

2040 $ 0.022080 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Legend of Arcadia na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.010621 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.010622 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.010631 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.010664 0.41% Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na dziś Przewidywana cena dla ARCA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.010621 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Legend of Arcadia (ARCA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ARCA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.010622 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Legend of Arcadia (ARCA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ARCA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.010631 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Legend of Arcadia (ARCA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ARCA wynosi $0.010664 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Legend of Arcadia Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Podaż w obiegu 300.79M 300.79M 300.79M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ARCA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ARCA ma podaż w obiegu wynoszącą 300.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.21M. Zobacz na żywo cenę ARCA

Historyczna cena Legend of Arcadia Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Legend of Arcadia, cena Legend of Arcadia wynosi 0.010621USD. Podaż w obiegu Legend of Arcadia (ARCA) wynosi 300.79M ARCA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3,208,117 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.36% $ 0 $ 0.010944 $ 0.010433

7 D -10.34% $ -0.001099 $ 0.012388 $ 0.010469

30 Dni -14.15% $ -0.001503 $ 0.012388 $ 0.010469 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Legend of Arcadia zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.36% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Legend of Arcadia osiągnął maksimum na poziomie $0.012388 i minimum na poziomie $0.010469 . Zanotowano zmianę ceny o -10.34% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ARCA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Legend of Arcadia o -14.15% , co odpowiada około $-0.001503 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ARCA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Legend of Arcadia (ARCA)? Moduł predykcji ceny Legend of Arcadia to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ARCA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Legend of Arcadia na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ARCA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Legend of Arcadia. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ARCA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ARCA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Legend of Arcadia.

Dlaczego prognoaza ceny ARCA jest ważna?

Prognozy cen ARCA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ARCA? Według Twoich prognoz ARCA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ARCA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Legend of Arcadia (ARCA), przewidywana cena ARCA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ARCA w 2026 roku? Cena 1 Legend of Arcadia (ARCA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ARCA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ARCA w 2027 roku? Legend of Arcadia (ARCA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ARCA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ARCA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Legend of Arcadia (ARCA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ARCA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Legend of Arcadia (ARCA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ARCA w 2030 roku? Cena 1 Legend of Arcadia (ARCA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ARCA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ARCA na 2040 rok? Legend of Arcadia (ARCA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ARCA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz