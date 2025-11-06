Cena Legend of Arcadia (ARCA)
-0.70%
-2.84%
-9.41%
-9.41%
Aktualna cena Legend of Arcadia (ARCA) wynosi $0.01072612. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARCA wahał się między $ 0.01044641 a $ 0.01106707, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARCA w historii to $ 0.089965, a najniższy to $ 0.01044641.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ARCA zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -2.84% w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Legend of Arcadia wynosi $ 3.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARCA w obiegu wynosi 300.79M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.73M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.00031396258757492.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.0016561890.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.0028422694.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.002800981699696552.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.00031396258757492
|-2.84%
|30 Dni
|$ -0.0016561890
|-15.44%
|60 dni
|$ -0.0028422694
|-26.49%
|90 dni
|$ -0.002800981699696552
|-20.70%
Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.
The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
