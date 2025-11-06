GiełdaDEX+
Aktualna cena Legend of Arcadia to 0.01072612 USD. Śledź aktualizacje cen ARCA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ARCA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ARCA

Informacje o cenie ARCA

Czym jest ARCA

Biała księga ARCA

Oficjalna strona internetowa ARCA

Tokenomika ARCA

Prognoza cen ARCA

Cena Legend of Arcadia (ARCA)

Aktualna cena 1 ARCA do USD:

$0.01073183
-2.50%1D
-2.50%1D
Legend of Arcadia (ARCA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Aktualna cena Legend of Arcadia (ARCA) wynosi $0.01072612. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARCA wahał się między $ 0.01044641 a $ 0.01106707, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARCA w historii to $ 0.089965, a najniższy to $ 0.01044641.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARCA zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -2.84% w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

--
----

$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M

300.79M
300.79M 300.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Legend of Arcadia wynosi $ 3.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARCA w obiegu wynosi 300.79M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.73M.

Historia ceny Legend of Arcadia (ARCA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.00031396258757492.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.0016561890.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.0028422694.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Legend of Arcadia do USD wyniosła $ -0.002800981699696552.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00031396258757492-2.84%
30 Dni$ -0.0016561890-15.44%
60 dni$ -0.0028422694-26.49%
90 dni$ -0.002800981699696552-20.70%

Co to jest Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Legend of Arcadia (ARCA)

Prognoza ceny Legend of Arcadia (w USD)

Jaka będzie wartość Legend of Arcadia (ARCA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Legend of Arcadia (ARCA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Legend of Arcadia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Legend of Arcadia!

ARCA na lokalne waluty

Tokenomika Legend of Arcadia (ARCA)

Zrozumienie tokenomiki Legend of Arcadia (ARCA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARCAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Legend of Arcadia (ARCA)

Jaka jest dziś wartość Legend of Arcadia (ARCA)?
Aktualna cena ARCA w USD wynosi 0.01072612USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ARCA do USD?
Aktualna cena ARCA w USD wynosi $ 0.01072612. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Legend of Arcadia?
Kapitalizacja rynkowa dla ARCA wynosi $ 3.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ARCA w obiegu?
W obiegu ARCA znajduje się 300.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARCA?
ARCA osiąga ATH w wysokości 0.089965 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARCA?
ARCA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01044641 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ARCA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARCA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ARCA pójdzie wyżej?
ARCA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARCA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
