Informacje o cenie Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01044641 $ 0.01044641 $ 0.01044641 Minimum 24h $ 0.01106707 $ 0.01106707 $ 0.01106707 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01044641$ 0.01044641 $ 0.01044641 Maksimum 24h $ 0.01106707$ 0.01106707 $ 0.01106707 Historyczne maksimum $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Najniższa cena $ 0.01044641$ 0.01044641 $ 0.01044641 Zmiana ceny (1H) -0.70% Zmiana ceny (1D) -2.84% Zmiana ceny (7D) -9.41% Zmiana ceny (7D) -9.41%

Aktualna cena Legend of Arcadia (ARCA) wynosi $0.01072612. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARCA wahał się między $ 0.01044641 a $ 0.01106707, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARCA w historii to $ 0.089965, a najniższy to $ 0.01044641.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARCA zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -2.84% w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Legend of Arcadia (ARCA)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.73M$ 10.73M $ 10.73M Podaż w obiegu 300.79M 300.79M 300.79M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Legend of Arcadia wynosi $ 3.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARCA w obiegu wynosi 300.79M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.73M.