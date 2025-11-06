Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Digital Gold na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GOLD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup GOLD

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Digital Gold % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Digital Gold na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Digital Gold może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000013. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Digital Gold może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000014. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOLD na 2027 rok wyniesie $ 0.000015 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOLD na 2028 rok wyniesie $ 0.000016 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOLD w 2029 roku wyniesie $ 0.000016 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOLD w 2030 roku wyniesie $ 0.000017 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Digital Gold może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000028. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Digital Gold może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000046. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000013 0.00%

2026 $ 0.000014 5.00%

2027 $ 0.000015 10.25%

2028 $ 0.000016 15.76%

2029 $ 0.000016 21.55%

2030 $ 0.000017 27.63%

2031 $ 0.000018 34.01%

2032 $ 0.000019 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000020 47.75%

2034 $ 0.000021 55.13%

2035 $ 0.000022 62.89%

2036 $ 0.000023 71.03%

2037 $ 0.000024 79.59%

2038 $ 0.000026 88.56%

2039 $ 0.000027 97.99%

2040 $ 0.000028 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Digital Gold na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000013 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000013 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000013 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000013 0.41% Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na dziś Przewidywana cena dla GOLD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000013 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Digital Gold (GOLD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GOLD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000013 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Digital Gold (GOLD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GOLD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000013 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Digital Gold (GOLD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GOLD wynosi $0.000013 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Digital Gold Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GOLD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GOLD ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 13.86K. Zobacz na żywo cenę GOLD

Historyczna cena Digital Gold Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Digital Gold, cena Digital Gold wynosi 0.000013USD. Podaż w obiegu Digital Gold (GOLD) wynosi 1.00B GOLD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $13,859.92 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -5.33% $ 0 $ 0.000014 $ 0.000013

7 D -27.54% $ -0.000003 $ 0.000027 $ 0.000013

30 Dni -50.77% $ -0.000007 $ 0.000027 $ 0.000013 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Digital Gold zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -5.33% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Digital Gold osiągnął maksimum na poziomie $0.000027 i minimum na poziomie $0.000013 . Zanotowano zmianę ceny o -27.54% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GOLD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Digital Gold o -50.77% , co odpowiada około $-0.000007 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GOLD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Digital Gold (GOLD)? Moduł predykcji ceny Digital Gold to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GOLD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Digital Gold na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GOLD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Digital Gold. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GOLD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GOLD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Digital Gold.

Dlaczego prognoaza ceny GOLD jest ważna?

Prognozy cen GOLD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GOLD? Według Twoich prognoz GOLD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GOLD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Digital Gold (GOLD), przewidywana cena GOLD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GOLD w 2026 roku? Cena 1 Digital Gold (GOLD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GOLD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GOLD w 2027 roku? Digital Gold (GOLD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOLD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOLD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Digital Gold (GOLD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOLD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Digital Gold (GOLD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GOLD w 2030 roku? Cena 1 Digital Gold (GOLD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GOLD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GOLD na 2040 rok? Digital Gold (GOLD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOLD do 2040 roku. Zarejestruj się teraz