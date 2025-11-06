GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Digital Gold to 0.00001356 USD. Śledź aktualizacje cen GOLD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOLD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Digital Gold to 0.00001356 USD. Śledź aktualizacje cen GOLD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOLD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOLD

Informacje o cenie GOLD

Czym jest GOLD

Oficjalna strona internetowa GOLD

Tokenomika GOLD

Prognoza cen GOLD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Digital Gold

Cena Digital Gold (GOLD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOLD do USD:

--
----
-6.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Digital Gold (GOLD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Digital Gold (GOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001308
$ 0.00001308$ 0.00001308
Minimum 24h
$ 0.00001468
$ 0.00001468$ 0.00001468
Maksimum 24h

$ 0.00001308
$ 0.00001308$ 0.00001308

$ 0.00001468
$ 0.00001468$ 0.00001468

$ 0.00010403
$ 0.00010403$ 0.00010403

$ 0.00001308
$ 0.00001308$ 0.00001308

+0.53%

-6.01%

-38.26%

-38.26%

Aktualna cena Digital Gold (GOLD) wynosi $0.00001356. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLD wahał się między $ 0.00001308 a $ 0.00001468, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLD w historii to $ 0.00010403, a najniższy to $ 0.00001308.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLD zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -6.01% w ciągu 24 godzin i o -38.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Digital Gold (GOLD)

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

--
----

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Digital Gold wynosi $ 13.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.56K.

Historia ceny Digital Gold (GOLD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Digital Gold do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Digital Gold do USD wyniosła $ -0.0000069681.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Digital Gold do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Digital Gold do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.01%
30 Dni$ -0.0000069681-51.38%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Digital Gold (GOLD)

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Digital Gold (GOLD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Digital Gold (w USD)

Jaka będzie wartość Digital Gold (GOLD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Digital Gold (GOLD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Digital Gold.

Sprawdź teraz prognozę ceny Digital Gold!

GOLD na lokalne waluty

Tokenomika Digital Gold (GOLD)

Zrozumienie tokenomiki Digital Gold (GOLD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOLDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Digital Gold (GOLD)

Jaka jest dziś wartość Digital Gold (GOLD)?
Aktualna cena GOLD w USD wynosi 0.00001356USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOLD do USD?
Aktualna cena GOLD w USD wynosi $ 0.00001356. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Digital Gold?
Kapitalizacja rynkowa dla GOLD wynosi $ 13.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOLD w obiegu?
W obiegu GOLD znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOLD?
GOLD osiąga ATH w wysokości 0.00010403 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOLD?
GOLD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001308 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOLD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOLD wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOLD pójdzie wyżej?
GOLD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOLD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Digital Gold (GOLD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,415.31
$103,415.31$103,415.31

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.72
$3,388.72$3,388.72

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,415.31
$103,415.31$103,415.31

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.72
$3,388.72$3,388.72

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3250
$2.3250$2.3250

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-0.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0914
$1.0914$1.0914

+0.57%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2033
$0.2033$0.2033

+306.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005600
$0.000005600$0.000005600

+196.61%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000415
$0.0000000415$0.0000000415

+174.83%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24196
$0.24196$0.24196

+90.86%