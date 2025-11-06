Informacje o cenie Digital Gold (GOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001308 $ 0.00001308 $ 0.00001308 Minimum 24h $ 0.00001468 $ 0.00001468 $ 0.00001468 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001308$ 0.00001308 $ 0.00001308 Maksimum 24h $ 0.00001468$ 0.00001468 $ 0.00001468 Historyczne maksimum $ 0.00010403$ 0.00010403 $ 0.00010403 Najniższa cena $ 0.00001308$ 0.00001308 $ 0.00001308 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) -6.01% Zmiana ceny (7D) -38.26% Zmiana ceny (7D) -38.26%

Aktualna cena Digital Gold (GOLD) wynosi $0.00001356. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLD wahał się między $ 0.00001308 a $ 0.00001468, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLD w historii to $ 0.00010403, a najniższy to $ 0.00001308.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLD zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -6.01% w ciągu 24 godzin i o -38.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Digital Gold (GOLD)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Digital Gold wynosi $ 13.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.56K.