Prognoza ceny WEED Token (WEED) (USD)

Sprawdź prognozy cen WEED Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WEED w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny WEED Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy WEED Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.008419. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy WEED Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.008839. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WEED na 2027 rok wyniesie $ 0.009281 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WEED na 2028 rok wyniesie $ 0.009746 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WEED w 2029 roku wyniesie $ 0.010233 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WEED w 2030 roku wyniesie $ 0.010745 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena WEED Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.017502. Prognoza ceny WEED Token (WEED) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena WEED Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.028509.

Bieżące statystyki cen WEED Token Aktualna cena $ 0.008419$ 0.008419 $ 0.008419 Zmiana ceny (24H) +28.73% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WEED to $ 0.008419. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +28.73%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.49K. Ponadto WEED ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę WEED

Historyczna cena WEED Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami WEED Token, cena WEED Token wynosi 0.008419USD. Podaż w obiegu WEED Token (WEED) wynosi 0.00 WEED , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.33% $ 0.002068 $ 0.0087 $ 0.00631

7 D -0.51% $ -0.009101 $ 0.03927 $ 0.00569

30 Dni -0.91% $ -0.085581 $ 0.1002 $ 0.00569 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin WEED Token zanotował zmianę ceny o $0.002068 , co stanowi 0.33% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs WEED Token osiągnął maksimum na poziomie $0.03927 i minimum na poziomie $0.00569 . Zanotowano zmianę ceny o -0.51% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WEED do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana WEED Token o -0.91% , co odpowiada około $-0.085581 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WEED. Sprawdź pełną historię cen WEED Token, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen WEED

Jak działa moduł przewidywania ceny WEED Token (WEED)? Moduł predykcji ceny WEED Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WEED. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania WEED Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WEED, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę WEED Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WEED. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WEED, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał WEED Token.

Dlaczego prognoaza ceny WEED jest ważna?

Prognozy cen WEED są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

