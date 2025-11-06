GiełdaDEX+
Aktualna cena WEED Token to 0.00711 USD. Śledź aktualizacje cen WEED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WEED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WEED

Informacje o cenie WEED

Czym jest WEED

Tokenomika WEED

Prognoza cen WEED

Historia WEED

Przewodnik zakupowy WEED

Przelicznik WEED-fiat

WEED na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WEED Token

Cena WEED Token(WEED)

Aktualna cena 1 WEED do USD:

$0.00711
$0.00711$0.00711
+8.71%1D
USD
WEED Token (WEED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:33 (UTC+8)

Informacje o cenie WEED Token (WEED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00569
$ 0.00569$ 0.00569
Minimum 24h
$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814
Maksimum 24h

$ 0.00569
$ 0.00569$ 0.00569

$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814

--
----

--
----

-2.21%

+8.71%

-55.46%

-55.46%

Aktualna cena WEED Token (WEED) wynosi $ 0.00711. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEED wahał się między $ 0.00569 a $ 0.00814, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEED w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEED zmieniły się o -2.21% w ciągu ostatniej godziny, o +8.71% w ciągu 24 godzin i o -55.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WEED Token (WEED)

--
----

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa WEED Token wynosi --, przy $ 54.99K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEED w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny WEED Token (WEED) – USD

Śledź zmiany ceny WEED Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000569663+8.71%
30 Dni$ -0.07689-91.54%
60 dni$ -0.19289-96.45%
90 dni$ -0.19289-96.45%
Dzisiejsza zmiana ceny WEED Token

DziśWEED odnotował zmianę $ +0.000569663 (+8.71%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WEED Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.07689 (-91.54%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WEED Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WEED o $ -0.19289(-96.45%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WEED Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.19289 (-96.45%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WEED Token (WEED)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WEED Token.

Co to jest WEED Token (WEED)

Natywny token Facility Game

WEED Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WEED Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WEED, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WEED Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WEED Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WEED Token (w USD)

Jaka będzie wartość WEED Token (WEED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WEED Token (WEED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WEED Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny WEED Token!

Tokenomika WEED Token (WEED)

Zrozumienie tokenomiki WEED Token (WEED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WEEDjuż teraz!

Jak kupić WEED Token (WEED)

Szukasz jak kupić WEED Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WEED Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WEED na lokalne waluty

1 WEED Token(WEED) do VND
187.09965
1 WEED Token(WEED) do AUD
A$0.0108783
1 WEED Token(WEED) do GBP
0.0054036
1 WEED Token(WEED) do EUR
0.0061146
1 WEED Token(WEED) do USD
$0.00711
1 WEED Token(WEED) do MYR
RM0.0297198
1 WEED Token(WEED) do TRY
0.299331
1 WEED Token(WEED) do JPY
¥1.08783
1 WEED Token(WEED) do ARS
ARS$10.3192407
1 WEED Token(WEED) do RUB
0.5783274
1 WEED Token(WEED) do INR
0.6301593
1 WEED Token(WEED) do IDR
Rp118.4999526
1 WEED Token(WEED) do PHP
0.4184235
1 WEED Token(WEED) do EGP
￡E.0.3370851
1 WEED Token(WEED) do BRL
R$0.0381096
1 WEED Token(WEED) do CAD
C$0.0100251
1 WEED Token(WEED) do BDT
0.8664246
1 WEED Token(WEED) do NGN
10.25973
1 WEED Token(WEED) do COP
$27.3461265
1 WEED Token(WEED) do ZAR
R.0.1236429
1 WEED Token(WEED) do UAH
0.2990466
1 WEED Token(WEED) do TZS
T.Sh.17.46927
1 WEED Token(WEED) do VES
Bs1.58553
1 WEED Token(WEED) do CLP
$6.71184
1 WEED Token(WEED) do PKR
Rs2.0095704
1 WEED Token(WEED) do KZT
3.7342431
1 WEED Token(WEED) do THB
฿0.2307195
1 WEED Token(WEED) do TWD
NT$0.2199834
1 WEED Token(WEED) do AED
د.إ0.0260937
1 WEED Token(WEED) do CHF
Fr0.005688
1 WEED Token(WEED) do HKD
HK$0.0552447
1 WEED Token(WEED) do AMD
֏2.7199305
1 WEED Token(WEED) do MAD
.د.م0.0661941
1 WEED Token(WEED) do MXN
$0.132246
1 WEED Token(WEED) do SAR
ريال0.0266625
1 WEED Token(WEED) do ETB
Br1.0901052
1 WEED Token(WEED) do KES
KSh0.9188964
1 WEED Token(WEED) do JOD
د.أ0.00504099
1 WEED Token(WEED) do PLN
0.0262359
1 WEED Token(WEED) do RON
лв0.0313551
1 WEED Token(WEED) do SEK
kr0.0679005
1 WEED Token(WEED) do BGN
лв0.012087
1 WEED Token(WEED) do HUF
Ft2.3906664
1 WEED Token(WEED) do CZK
0.1505898
1 WEED Token(WEED) do KWD
د.ك0.00218277
1 WEED Token(WEED) do ILS
0.0231075
1 WEED Token(WEED) do BOB
Bs0.049059
1 WEED Token(WEED) do AZN
0.012087
1 WEED Token(WEED) do TJS
SM0.0657675
1 WEED Token(WEED) do GEL
0.0192681
1 WEED Token(WEED) do AOA
Kz6.5109825
1 WEED Token(WEED) do BHD
.د.ب0.00267336
1 WEED Token(WEED) do BMD
$0.00711
1 WEED Token(WEED) do DKK
kr0.0460728
1 WEED Token(WEED) do HNL
L0.1874196
1 WEED Token(WEED) do MUR
0.3272022
1 WEED Token(WEED) do NAD
$0.123714
1 WEED Token(WEED) do NOK
kr0.072522
1 WEED Token(WEED) do NZD
$0.0125136
1 WEED Token(WEED) do PAB
B/.0.00711
1 WEED Token(WEED) do PGK
K0.0302175
1 WEED Token(WEED) do QAR
ر.ق0.0258804
1 WEED Token(WEED) do RSD
дин.0.7243668
1 WEED Token(WEED) do UZS
soʻm84.6428436
1 WEED Token(WEED) do ALL
L0.5975244
1 WEED Token(WEED) do ANG
ƒ0.0127269
1 WEED Token(WEED) do AWG
ƒ0.012798
1 WEED Token(WEED) do BBD
$0.01422
1 WEED Token(WEED) do BAM
KM0.012087
1 WEED Token(WEED) do BIF
Fr20.96739
1 WEED Token(WEED) do BND
$0.009243
1 WEED Token(WEED) do BSD
$0.00711
1 WEED Token(WEED) do JMD
$1.1443545
1 WEED Token(WEED) do KHR
28.5541866
1 WEED Token(WEED) do KMF
Fr3.02886
1 WEED Token(WEED) do LAK
154.5652143
1 WEED Token(WEED) do LKR
රු2.1656349
1 WEED Token(WEED) do MDL
L0.1212255
1 WEED Token(WEED) do MGA
Ar32.026995
1 WEED Token(WEED) do MOP
P0.05688
1 WEED Token(WEED) do MVR
0.109494
1 WEED Token(WEED) do MWK
MK12.3437421
1 WEED Token(WEED) do MZN
MT0.4546845
1 WEED Token(WEED) do NPR
रु1.0091934
1 WEED Token(WEED) do PYG
50.42412
1 WEED Token(WEED) do RWF
Fr10.33083
1 WEED Token(WEED) do SBD
$0.0584442
1 WEED Token(WEED) do SCR
0.0974781
1 WEED Token(WEED) do SRD
$0.2740905
1 WEED Token(WEED) do SVC
$0.0621414
1 WEED Token(WEED) do SZL
L0.1241406
1 WEED Token(WEED) do TMT
m0.024885
1 WEED Token(WEED) do TND
د.ت0.02106693
1 WEED Token(WEED) do TTD
$0.0481347
1 WEED Token(WEED) do UGX
Sh24.85656
1 WEED Token(WEED) do XAF
Fr4.0527
1 WEED Token(WEED) do XCD
$0.019197
1 WEED Token(WEED) do XOF
Fr4.0527
1 WEED Token(WEED) do XPF
Fr0.73233
1 WEED Token(WEED) do BWP
P0.0959139
1 WEED Token(WEED) do BZD
$0.0142911
1 WEED Token(WEED) do CVE
$0.6833421
1 WEED Token(WEED) do DJF
Fr1.25847
1 WEED Token(WEED) do DOP
$0.4563198
1 WEED Token(WEED) do DZD
د.ج0.9297747
1 WEED Token(WEED) do FJD
$0.0162108
1 WEED Token(WEED) do GNF
Fr61.82145
1 WEED Token(WEED) do GTQ
Q0.0544626
1 WEED Token(WEED) do GYD
$1.4871276
1 WEED Token(WEED) do ISK
kr0.90297

Zasoby WEED Token

Aby lepiej zrozumieć WEED Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WEED Token

Jaka jest dziś wartość WEED Token (WEED)?
Aktualna cena WEED w USD wynosi 0.00711USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WEED do USD?
Aktualna cena WEED w USD wynosi $ 0.00711. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WEED Token?
Kapitalizacja rynkowa dla WEED wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WEED w obiegu?
W obiegu WEED znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WEED?
WEED osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WEED?
WEED zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu WEED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WEED wynosi $ 54.99K USD.
Czy w tym roku WEED pójdzie wyżej?
WEED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WEED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WEED Token (WEED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator WEED do USD

Kwota

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.00711 USD

Handluj WEED

WEED/USDT
$0.00711
$0.00711$0.00711
+8.54%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

