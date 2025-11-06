Prognoza ceny VFY (VFY) (USD)

Sprawdź prognozy cen VFY na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VFY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup VFY

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę VFY % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.06067 $0.06067 $0.06067 -2.31% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny VFY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny VFY (VFY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy VFY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.06067. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy VFY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.063703. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VFY na 2027 rok wyniesie $ 0.066888 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VFY na 2028 rok wyniesie $ 0.070233 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VFY w 2029 roku wyniesie $ 0.073744 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VFY w 2030 roku wyniesie $ 0.077432 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena VFY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.126128. Prognoza ceny VFY (VFY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena VFY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.205450. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.06067 0.00%

2026 $ 0.063703 5.00%

2027 $ 0.066888 10.25%

2028 $ 0.070233 15.76%

2029 $ 0.073744 21.55%

2030 $ 0.077432 27.63%

2031 $ 0.081303 34.01%

2032 $ 0.085368 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.089637 47.75%

2034 $ 0.094119 55.13%

2035 $ 0.098825 62.89%

2036 $ 0.103766 71.03%

2037 $ 0.108954 79.59%

2038 $ 0.114402 88.56%

2039 $ 0.120122 97.99%

2040 $ 0.126128 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny VFY na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.06067 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.060678 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.060728 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.060919 0.41% Prognoza ceny VFY (VFY) na dziś Przewidywana cena dla VFY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.06067 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny VFY (VFY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VFY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.060678 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa VFY (VFY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VFY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.060728 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa VFY (VFY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VFY wynosi $0.060919 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen VFY Aktualna cena $ 0.06067$ 0.06067 $ 0.06067 Zmiana ceny (24H) -2.31% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 135.84K$ 135.84K $ 135.84K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VFY to $ 0.06067. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.31%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 135.84K. Ponadto VFY ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę VFY

Jak kupić VFY (VFY) Próbujesz kupić VFY? Teraz możesz kupować VFY za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić VFY i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić VFY teraz

Historyczna cena VFY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami VFY, cena VFY wynosi 0.06067USD. Podaż w obiegu VFY (VFY) wynosi 0.00 VFY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.00315 $ 0.06372 $ 0.05724

7 D -0.12% $ -0.008449 $ 0.08394 $ 0.05694

30 Dni -0.57% $ -0.082749 $ 0.171 $ 0.0495 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin VFY zanotował zmianę ceny o $0.00315 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs VFY osiągnął maksimum na poziomie $0.08394 i minimum na poziomie $0.05694 . Zanotowano zmianę ceny o -0.12% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VFY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana VFY o -0.57% , co odpowiada około $-0.082749 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VFY. Sprawdź pełną historię cen VFY, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen VFY

Jak działa moduł przewidywania ceny VFY (VFY)? Moduł predykcji ceny VFY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VFY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania VFY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VFY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę VFY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VFY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VFY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał VFY.

Dlaczego prognoaza ceny VFY jest ważna?

Prognozy cen VFY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VFY? Według Twoich prognoz VFY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VFY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny VFY (VFY), przewidywana cena VFY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VFY w 2026 roku? Cena 1 VFY (VFY) wynosi dziś $0.06067 . Według powyższego modułu prognoz VFY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VFY w 2027 roku? VFY (VFY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VFY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VFY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VFY (VFY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VFY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, VFY (VFY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VFY w 2030 roku? Cena 1 VFY (VFY) wynosi dziś $0.06067 . Według powyższego modułu prognoz VFY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VFY na 2040 rok? VFY (VFY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VFY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz