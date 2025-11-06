GiełdaDEX+
Aktualna cena VFY to 0.058 USD. Śledź aktualizacje cen VFY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VFY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VFY

Informacje o cenie VFY

Czym jest VFY

Biała księga VFY

Oficjalna strona internetowa VFY

Tokenomika VFY

Prognoza cen VFY

Historia VFY

Przewodnik zakupowy VFY

Przelicznik VFY-fiat

VFY na spot

USDT-M Futures VFY

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo VFY

Cena VFY(VFY)

Aktualna cena 1 VFY do USD:

$0.058
-6.61%1D
USD
VFY (VFY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:37 (UTC+8)

Informacje o cenie VFY (VFY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05705
Minimum 24h
$ 0.06372
Maksimum 24h

$ 0.05705
$ 0.06372
--
--
-0.26%

-6.61%

-18.57%

-18.57%

Aktualna cena VFY (VFY) wynosi $ 0.058. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VFY wahał się między $ 0.05705 a $ 0.06372, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VFY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VFY zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -6.61% w ciągu 24 godzin i o -18.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VFY (VFY)

--
$ 116.38K
$ 58.00M
--
1,000,000,000
ZKVERIFY

Obecna kapitalizacja rynkowa VFY wynosi --, przy $ 116.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VFY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 58.00M.

Historia ceny VFY (VFY) – USD

Śledź zmiany ceny VFY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0041052-6.61%
30 Dni$ -0.0639-52.43%
60 dni$ +0.008+16.00%
90 dni$ +0.008+16.00%
Dzisiejsza zmiana ceny VFY

DziśVFY odnotował zmianę $ -0.0041052 (-6.61%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny VFY

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0639 (-52.43%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny VFY

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VFY o $ +0.008(+16.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny VFY

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.008 (+16.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe VFY (VFY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen VFY.

Co to jest VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w VFY. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VFY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące VFY na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno VFY będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny VFY (w USD)

Jaka będzie wartość VFY (VFY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VFY (VFY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VFY.

Sprawdź teraz prognozę ceny VFY!

Tokenomika VFY (VFY)

Zrozumienie tokenomiki VFY (VFY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VFYjuż teraz!

Jak kupić VFY (VFY)

Szukasz jak kupić VFY? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić VFY na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

VFY na lokalne waluty

1 VFY(VFY) do VND
1,526.27
1 VFY(VFY) do AUD
A$0.08874
1 VFY(VFY) do GBP
0.04408
1 VFY(VFY) do EUR
0.04988
1 VFY(VFY) do USD
$0.058
1 VFY(VFY) do MYR
RM0.24244
1 VFY(VFY) do TRY
2.4418
1 VFY(VFY) do JPY
¥8.874
1 VFY(VFY) do ARS
ARS$84.17946
1 VFY(VFY) do RUB
4.71772
1 VFY(VFY) do INR
5.14054
1 VFY(VFY) do IDR
Rp966.66628
1 VFY(VFY) do PHP
3.4133
1 VFY(VFY) do EGP
￡E.2.74978
1 VFY(VFY) do BRL
R$0.31088
1 VFY(VFY) do CAD
C$0.08178
1 VFY(VFY) do BDT
7.06788
1 VFY(VFY) do NGN
83.694
1 VFY(VFY) do COP
$223.0767
1 VFY(VFY) do ZAR
R.1.00862
1 VFY(VFY) do UAH
2.43948
1 VFY(VFY) do TZS
T.Sh.142.506
1 VFY(VFY) do VES
Bs12.934
1 VFY(VFY) do CLP
$54.752
1 VFY(VFY) do PKR
Rs16.39312
1 VFY(VFY) do KZT
30.46218
1 VFY(VFY) do THB
฿1.8821
1 VFY(VFY) do TWD
NT$1.79452
1 VFY(VFY) do AED
د.إ0.21286
1 VFY(VFY) do CHF
Fr0.0464
1 VFY(VFY) do HKD
HK$0.45066
1 VFY(VFY) do AMD
֏22.1879
1 VFY(VFY) do MAD
.د.م0.53998
1 VFY(VFY) do MXN
$1.0788
1 VFY(VFY) do SAR
ريال0.2175
1 VFY(VFY) do ETB
Br8.89256
1 VFY(VFY) do KES
KSh7.49592
1 VFY(VFY) do JOD
د.أ0.041122
1 VFY(VFY) do PLN
0.21402
1 VFY(VFY) do RON
лв0.25578
1 VFY(VFY) do SEK
kr0.5539
1 VFY(VFY) do BGN
лв0.0986
1 VFY(VFY) do HUF
Ft19.50192
1 VFY(VFY) do CZK
1.22844
1 VFY(VFY) do KWD
د.ك0.017806
1 VFY(VFY) do ILS
0.1885
1 VFY(VFY) do BOB
Bs0.4002
1 VFY(VFY) do AZN
0.0986
1 VFY(VFY) do TJS
SM0.5365
1 VFY(VFY) do GEL
0.15718
1 VFY(VFY) do AOA
Kz53.1135
1 VFY(VFY) do BHD
.د.ب0.021808
1 VFY(VFY) do BMD
$0.058
1 VFY(VFY) do DKK
kr0.37584
1 VFY(VFY) do HNL
L1.52888
1 VFY(VFY) do MUR
2.66916
1 VFY(VFY) do NAD
$1.0092
1 VFY(VFY) do NOK
kr0.5916
1 VFY(VFY) do NZD
$0.10208
1 VFY(VFY) do PAB
B/.0.058
1 VFY(VFY) do PGK
K0.2465
1 VFY(VFY) do QAR
ر.ق0.21112
1 VFY(VFY) do RSD
дин.5.90904
1 VFY(VFY) do UZS
soʻm690.47608
1 VFY(VFY) do ALL
L4.87432
1 VFY(VFY) do ANG
ƒ0.10382
1 VFY(VFY) do AWG
ƒ0.1044
1 VFY(VFY) do BBD
$0.116
1 VFY(VFY) do BAM
KM0.0986
1 VFY(VFY) do BIF
Fr171.042
1 VFY(VFY) do BND
$0.0754
1 VFY(VFY) do BSD
$0.058
1 VFY(VFY) do JMD
$9.3351
1 VFY(VFY) do KHR
232.93148
1 VFY(VFY) do KMF
Fr24.708
1 VFY(VFY) do LAK
1,260.86954
1 VFY(VFY) do LKR
රු17.66622
1 VFY(VFY) do MDL
L0.9889
1 VFY(VFY) do MGA
Ar261.261
1 VFY(VFY) do MOP
P0.464
1 VFY(VFY) do MVR
0.8932
1 VFY(VFY) do MWK
MK100.69438
1 VFY(VFY) do MZN
MT3.7091
1 VFY(VFY) do NPR
रु8.23252
1 VFY(VFY) do PYG
411.336
1 VFY(VFY) do RWF
Fr84.274
1 VFY(VFY) do SBD
$0.47676
1 VFY(VFY) do SCR
0.79518
1 VFY(VFY) do SRD
$2.2359
1 VFY(VFY) do SVC
$0.50692
1 VFY(VFY) do SZL
L1.01268
1 VFY(VFY) do TMT
m0.203
1 VFY(VFY) do TND
د.ت0.171854
1 VFY(VFY) do TTD
$0.39266
1 VFY(VFY) do UGX
Sh202.768
1 VFY(VFY) do XAF
Fr33.06
1 VFY(VFY) do XCD
$0.1566
1 VFY(VFY) do XOF
Fr33.06
1 VFY(VFY) do XPF
Fr5.974
1 VFY(VFY) do BWP
P0.78242
1 VFY(VFY) do BZD
$0.11658
1 VFY(VFY) do CVE
$5.57438
1 VFY(VFY) do DJF
Fr10.266
1 VFY(VFY) do DOP
$3.72244
1 VFY(VFY) do DZD
د.ج7.58466
1 VFY(VFY) do FJD
$0.13224
1 VFY(VFY) do GNF
Fr504.31
1 VFY(VFY) do GTQ
Q0.44428
1 VFY(VFY) do GYD
$12.13128
1 VFY(VFY) do ISK
kr7.366

Zasoby VFY

Aby lepiej zrozumieć VFY, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa VFY
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące VFY

Jaka jest dziś wartość VFY (VFY)?
Aktualna cena VFY w USD wynosi 0.058USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VFY do USD?
Aktualna cena VFY w USD wynosi $ 0.058. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VFY?
Kapitalizacja rynkowa dla VFY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VFY w obiegu?
W obiegu VFY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VFY?
VFY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VFY?
VFY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu VFY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VFY wynosi $ 116.38K USD.
Czy w tym roku VFY pójdzie wyżej?
VFY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VFY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:37 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator VFY do USD

Kwota

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0.058 USD

Handluj VFY

VFY/USDT
$0.058
-6.58%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

