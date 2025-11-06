Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Gamestop xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GMEX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Gamestop xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Gamestop xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Gamestop xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 27.48. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Gamestop xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 28.8540. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GMEX na 2027 rok wyniesie $ 30.2967 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GMEX na 2028 rok wyniesie $ 31.8115 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GMEX w 2029 roku wyniesie $ 33.4021 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GMEX w 2030 roku wyniesie $ 35.0722 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Gamestop xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 57.1289. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Gamestop xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 93.0570. Rok Cena Wzrost 2025 $ 27.48 0.00%

2026 $ 28.8540 5.00%

2027 $ 30.2967 10.25%

2028 $ 31.8115 15.76%

2029 $ 33.4021 21.55%

2030 $ 35.0722 27.63%

2031 $ 36.8258 34.01%

2032 $ 38.6671 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 40.6004 47.75%

2034 $ 42.6304 55.13%

2035 $ 44.7620 62.89%

2036 $ 47.0001 71.03%

2037 $ 49.3501 79.59%

2038 $ 51.8176 88.56%

2039 $ 54.4085 97.99%

2040 $ 57.1289 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Gamestop xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 27.48 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 27.4837 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 27.5063 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 27.5929 0.41% Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na dziś Przewidywana cena dla GMEX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $27.48 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Gamestop xStock (GMEX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GMEX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $27.4837 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Gamestop xStock (GMEX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GMEX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $27.5063 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Gamestop xStock (GMEX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GMEX wynosi $27.5929 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Gamestop xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 588.76K$ 588.76K $ 588.76K Podaż w obiegu 21.42K 21.42K 21.42K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GMEX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GMEX ma podaż w obiegu wynoszącą 21.42K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 588.76K. Zobacz na żywo cenę GMEX

Historyczna cena Gamestop xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Gamestop xStock, cena Gamestop xStock wynosi 27.48USD. Podaż w obiegu Gamestop xStock (GMEX) wynosi 21.42K GMEX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $588,762 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 27.48 $ 27.48

7 D 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823

30 Dni 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Gamestop xStock zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Gamestop xStock osiągnął maksimum na poziomie $27.4823 i minimum na poziomie $27.4823 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GMEX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Gamestop xStock o 0.00% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GMEX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Gamestop xStock (GMEX)? Moduł predykcji ceny Gamestop xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GMEX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Gamestop xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GMEX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Gamestop xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GMEX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GMEX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Gamestop xStock.

Dlaczego prognoaza ceny GMEX jest ważna?

Prognozy cen GMEX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

