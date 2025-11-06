Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Guardian Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GUARDIAN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Guardian Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Guardian Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Guardian Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Guardian Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GUARDIAN na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GUARDIAN na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GUARDIAN w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GUARDIAN w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Guardian Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Guardian Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Guardian Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na dziś Przewidywana cena dla GUARDIAN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Guardian Token (GUARDIAN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GUARDIAN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Guardian Token (GUARDIAN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GUARDIAN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Guardian Token (GUARDIAN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GUARDIAN wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Guardian Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 289.57K$ 289.57K $ 289.57K Podaż w obiegu 593.31M 593.31M 593.31M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GUARDIAN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GUARDIAN ma podaż w obiegu wynoszącą 593.31M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 289.57K. Zobacz na żywo cenę GUARDIAN

Historyczna cena Guardian Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Guardian Token, cena Guardian Token wynosi 0USD. Podaż w obiegu Guardian Token (GUARDIAN) wynosi 593.31M GUARDIAN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $289,567 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.05% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -19.80% $ 0 $ 0.000720 $ 0.000463

30 Dni -32.80% $ 0 $ 0.000720 $ 0.000463 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Guardian Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -1.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Guardian Token osiągnął maksimum na poziomie $0.000720 i minimum na poziomie $0.000463 . Zanotowano zmianę ceny o -19.80% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GUARDIAN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Guardian Token o -32.80% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GUARDIAN.

Jak działa moduł przewidywania ceny Guardian Token (GUARDIAN)? Moduł predykcji ceny Guardian Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GUARDIAN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Guardian Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GUARDIAN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Guardian Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GUARDIAN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GUARDIAN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Guardian Token.

Dlaczego prognoaza ceny GUARDIAN jest ważna?

Prognozy cen GUARDIAN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GUARDIAN? Według Twoich prognoz GUARDIAN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GUARDIAN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Guardian Token (GUARDIAN), przewidywana cena GUARDIAN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GUARDIAN w 2026 roku? Cena 1 Guardian Token (GUARDIAN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GUARDIAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GUARDIAN w 2027 roku? Guardian Token (GUARDIAN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GUARDIAN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GUARDIAN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Guardian Token (GUARDIAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GUARDIAN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Guardian Token (GUARDIAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GUARDIAN w 2030 roku? Cena 1 Guardian Token (GUARDIAN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GUARDIAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GUARDIAN na 2040 rok? Guardian Token (GUARDIAN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GUARDIAN do 2040 roku.