Prognoza ceny MTC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MTC (MTC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MTC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01124. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MTC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011802. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTC na 2027 rok wyniesie $ 0.012392 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTC na 2028 rok wyniesie $ 0.013011 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTC w 2029 roku wyniesie $ 0.013662 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTC w 2030 roku wyniesie $ 0.014345 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MTC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023367. Prognoza ceny MTC (MTC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MTC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038062.

2026 $ 0.011802 5.00%

2027 $ 0.012392 10.25%

2028 $ 0.013011 15.76%

2029 $ 0.013662 21.55%

2030 $ 0.014345 27.63%

2031 $ 0.015062 34.01%

2032 $ 0.015815 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.016606 47.75%

2034 $ 0.017436 55.13%

2035 $ 0.018308 62.89%

2036 $ 0.019224 71.03%

2037 $ 0.020185 79.59%

2038 $ 0.021194 88.56%

2039 $ 0.022254 97.99%

2040 $ 0.023367 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MTC na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01124 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.011241 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.011250 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.011286 0.41% Prognoza ceny MTC (MTC) na dziś Przewidywana cena dla MTC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01124 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MTC (MTC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MTC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011241 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MTC (MTC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MTC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011250 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MTC (MTC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MTC wynosi $0.011286 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MTC Aktualna cena $ 0.01124$ 0.01124 $ 0.01124 Zmiana ceny (24H) -1.05% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MTC to $ 0.01124. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.05%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 49.85K. Ponadto MTC ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MTC

Jak kupić MTC (MTC) Próbujesz kupić MTC? Teraz możesz kupować MTC za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MTC i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MTC teraz

Historyczna cena MTC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MTC, cena MTC wynosi 0.01124USD. Podaż w obiegu MTC (MTC) wynosi 0.00 MTC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.000450 $ 0.01142 $ 0.01076

7 D -0.23% $ -0.003459 $ 0.01523 $ 0.00992

30 Dni -0.43% $ -0.008709 $ 0.01999 $ 0.00865 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MTC zanotował zmianę ceny o $0.000450 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MTC osiągnął maksimum na poziomie $0.01523 i minimum na poziomie $0.00992 . Zanotowano zmianę ceny o -0.23% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MTC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MTC o -0.43% , co odpowiada około $-0.008709 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MTC. Sprawdź pełną historię cen MTC, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MTC

Jak działa moduł przewidywania ceny MTC (MTC)? Moduł predykcji ceny MTC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MTC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MTC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MTC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MTC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MTC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MTC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MTC.

Dlaczego prognoaza ceny MTC jest ważna?

Prognozy cen MTC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

