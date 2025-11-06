Prognoza ceny KIND (KIND) (USD)

Sprawdź prognozy cen KIND na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KIND w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup KIND

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę KIND % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0007431 $0.0007431 $0.0007431 +31.08% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny KIND na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny KIND (KIND) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy KIND może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000743. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy KIND może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000780. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KIND na 2027 rok wyniesie $ 0.000819 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KIND na 2028 rok wyniesie $ 0.000860 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KIND w 2029 roku wyniesie $ 0.000903 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KIND w 2030 roku wyniesie $ 0.000948 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena KIND może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001544. Prognoza ceny KIND (KIND) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena KIND może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002516. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000743 0.00%

2026 $ 0.000780 5.00%

2027 $ 0.000819 10.25%

2028 $ 0.000860 15.76%

2029 $ 0.000903 21.55%

2030 $ 0.000948 27.63%

2031 $ 0.000995 34.01%

2032 $ 0.001045 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001097 47.75%

2034 $ 0.001152 55.13%

2035 $ 0.001210 62.89%

2036 $ 0.001270 71.03%

2037 $ 0.001334 79.59%

2038 $ 0.001401 88.56%

2039 $ 0.001471 97.99%

2040 $ 0.001544 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny KIND na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000743 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000743 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000743 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000746 0.41% Prognoza ceny KIND (KIND) na dziś Przewidywana cena dla KIND w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000743 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny KIND (KIND) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KIND z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000743 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa KIND (KIND) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KIND, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000743 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa KIND (KIND) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KIND wynosi $0.000746 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen KIND Aktualna cena $ 0.0007431$ 0.0007431 $ 0.0007431 Zmiana ceny (24H) +31.08% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 136.52K$ 136.52K $ 136.52K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KIND to $ 0.0007431. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +31.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 136.52K. Ponadto KIND ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę KIND

Jak kupić KIND (KIND) Próbujesz kupić KIND? Teraz możesz kupować KIND za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić KIND i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić KIND teraz

Historyczna cena KIND Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami KIND, cena KIND wynosi 0.000743USD. Podaż w obiegu KIND (KIND) wynosi 0.00 KIND , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.41% $ 0.000216 $ 0.00136 $ 0.000520

7 D -0.16% $ -0.000146 $ 0.00136 $ 0.000478

30 Dni -0.41% $ -0.000530 $ 0.002 $ 0.000478 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin KIND zanotował zmianę ceny o $0.000216 , co stanowi 0.41% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs KIND osiągnął maksimum na poziomie $0.00136 i minimum na poziomie $0.000478 . Zanotowano zmianę ceny o -0.16% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KIND do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana KIND o -0.41% , co odpowiada około $-0.000530 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KIND. Sprawdź pełną historię cen KIND, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen KIND

Jak działa moduł przewidywania ceny KIND (KIND)? Moduł predykcji ceny KIND to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KIND. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania KIND na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KIND, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę KIND. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KIND. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KIND, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał KIND.

Dlaczego prognoaza ceny KIND jest ważna?

Prognozy cen KIND są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KIND? Według Twoich prognoz KIND osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KIND na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny KIND (KIND), przewidywana cena KIND osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KIND w 2026 roku? Cena 1 KIND (KIND) wynosi dziś $0.000743 . Według powyższego modułu prognoz KIND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KIND w 2027 roku? KIND (KIND) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KIND do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KIND w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KIND (KIND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KIND w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KIND (KIND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KIND w 2030 roku? Cena 1 KIND (KIND) wynosi dziś $0.000743 . Według powyższego modułu prognoz KIND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KIND na 2040 rok? KIND (KIND) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KIND do 2040 roku. Zarejestruj się teraz