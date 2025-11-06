GiełdaDEX+
Aktualna cena KIND to 0.00072 USD. Śledź aktualizacje cen KIND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIND łatwo w MEXC już teraz.

Cena KIND(KIND)

Aktualna cena 1 KIND do USD:

$0.0007364
$0.0007364$0.0007364
+29.89%1D
USD
KIND (KIND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:14 (UTC+8)

Informacje o cenie KIND (KIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0005038
$ 0.0005038$ 0.0005038
Minimum 24h
$ 0.0008839
$ 0.0008839$ 0.0008839
Maksimum 24h

$ 0.0005038
$ 0.0005038$ 0.0005038

$ 0.0008839
$ 0.0008839$ 0.0008839

--
----

--
----

+9.42%

+29.89%

-20.15%

-20.15%

Aktualna cena KIND (KIND) wynosi $ 0.00072. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIND wahał się między $ 0.0005038 a $ 0.0008839, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIND w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIND zmieniły się o +9.42% w ciągu ostatniej godziny, o +29.89% w ciągu 24 godzin i o -20.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KIND (KIND)

--
----

$ 72.53K
$ 72.53K$ 72.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa KIND wynosi --, przy $ 72.53K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIND w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny KIND (KIND) – USD

Śledź zmiany ceny KIND dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000169459+29.89%
30 Dni$ -0.000724-50.14%
60 dni$ -0.00528-88.00%
90 dni$ -0.00528-88.00%
Dzisiejsza zmiana ceny KIND

DziśKIND odnotował zmianę $ +0.000169459 (+29.89%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny KIND

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000724 (-50.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny KIND

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KIND o $ -0.00528(-88.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny KIND

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00528 (-88.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe KIND (KIND)?

Sprawdź teraz stronę historii cen KIND.

Co to jest KIND (KIND)

$KIND został uruchomiony przez twórcę z YouTube @ColeCaetano_, aby wspierać małych streamerów bez publiczności za pomocą krypto. Inicjatywa kontynuuje jego dwuletnią działalność charytatywną.

KIND jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w KIND. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KIND, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące KIND na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno KIND będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny KIND (w USD)

Jaka będzie wartość KIND (KIND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KIND (KIND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KIND.

Sprawdź teraz prognozę ceny KIND!

Tokenomika KIND (KIND)

Zrozumienie tokenomiki KIND (KIND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KINDjuż teraz!

Jak kupić KIND (KIND)

Szukasz jak kupić KIND? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić KIND na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

KIND na lokalne waluty

Zasoby KIND

Aby lepiej zrozumieć KIND, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KIND

Jaka jest dziś wartość KIND (KIND)?
Aktualna cena KIND w USD wynosi 0.00072USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KIND do USD?
Aktualna cena KIND w USD wynosi $ 0.00072. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KIND?
Kapitalizacja rynkowa dla KIND wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KIND w obiegu?
W obiegu KIND znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KIND?
KIND osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KIND?
KIND zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu KIND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KIND wynosi $ 72.53K USD.
Czy w tym roku KIND pójdzie wyżej?
KIND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KIND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:14 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

