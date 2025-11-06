Prognoza ceny Edwin (EDWIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Edwin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość EDWIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Edwin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.000935 $0.000935 $0.000935 -5.55% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Edwin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Edwin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000935. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Edwin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000981. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EDWIN na 2027 rok wyniesie $ 0.001030 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EDWIN na 2028 rok wyniesie $ 0.001082 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EDWIN w 2029 roku wyniesie $ 0.001136 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EDWIN w 2030 roku wyniesie $ 0.001193 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Edwin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001943. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Edwin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003166. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000935 0.00%

2026 $ 0.000981 5.00%

2027 $ 0.001030 10.25%

2028 $ 0.001082 15.76%

2029 $ 0.001136 21.55%

2030 $ 0.001193 27.63%

2031 $ 0.001252 34.01%

2032 $ 0.001315 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001381 47.75%

2034 $ 0.001450 55.13%

2035 $ 0.001523 62.89%

2036 $ 0.001599 71.03%

2037 $ 0.001679 79.59%

2038 $ 0.001763 88.56%

2039 $ 0.001851 97.99%

2040 $ 0.001943 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Edwin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000935 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000935 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000935 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000938 0.41% Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na dziś Przewidywana cena dla EDWIN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000935 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Edwin (EDWIN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny EDWIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000935 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Edwin (EDWIN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla EDWIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000935 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Edwin (EDWIN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena EDWIN wynosi $0.000938 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Edwin Aktualna cena $ 0.000935$ 0.000935 $ 0.000935 Zmiana ceny (24H) -5.55% Kapitalizacja rynkowa $ 935.00K$ 935.00K $ 935.00K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EDWIN to $ 0.000935. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -5.55%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 15.98K. Ponadto EDWIN ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 935.00K. Zobacz na żywo cenę EDWIN

Historyczna cena Edwin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Edwin, cena Edwin wynosi 0.000935USD. Podaż w obiegu Edwin (EDWIN) wynosi 0.00 EDWIN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $935.00K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.000036 $ 0.001066 $ 0.000898

7 D -0.03% $ -0.000034 $ 0.001122 $ 0.000733

30 Dni -0.68% $ -0.002075 $ 0.003091 $ 0.000733 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Edwin zanotował zmianę ceny o $0.000036 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Edwin osiągnął maksimum na poziomie $0.001122 i minimum na poziomie $0.000733 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EDWIN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Edwin o -0.68% , co odpowiada około $-0.002075 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EDWIN. Sprawdź pełną historię cen Edwin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen EDWIN

Jak działa moduł przewidywania ceny Edwin (EDWIN)? Moduł predykcji ceny Edwin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EDWIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Edwin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EDWIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Edwin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EDWIN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EDWIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Edwin.

Dlaczego prognoaza ceny EDWIN jest ważna?

Prognozy cen EDWIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w EDWIN? Według Twoich prognoz EDWIN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny EDWIN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Edwin (EDWIN), przewidywana cena EDWIN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 EDWIN w 2026 roku? Cena 1 Edwin (EDWIN) wynosi dziś $0.000935 . Według powyższego modułu prognoz EDWIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena EDWIN w 2027 roku? Edwin (EDWIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 EDWIN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa EDWIN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Edwin (EDWIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa EDWIN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Edwin (EDWIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 EDWIN w 2030 roku? Cena 1 Edwin (EDWIN) wynosi dziś $0.000935 . Według powyższego modułu prognoz EDWIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny EDWIN na 2040 rok? Edwin (EDWIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 EDWIN do 2040 roku.