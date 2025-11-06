Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) (USD)

Sprawdź prognozy cen BOMO on Base na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BOMO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę BOMO on Base
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny BOMO on Base
$0.0003527
+0.65%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:15:27 (UTC+8)

Prognoza ceny BOMO on Base na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy BOMO on Base może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000352.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy BOMO on Base może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000370.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BOMO na 2027 rok wyniesie $ 0.000388 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BOMO na 2028 rok wyniesie $ 0.000408 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BOMO w 2029 roku wyniesie $ 0.000428 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BOMO w 2030 roku wyniesie $ 0.000450 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena BOMO on Base może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000733.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena BOMO on Base może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001194.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000352
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000370
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000388
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000408
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000428
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000450
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000472
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000496
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000521
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000547
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000574
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000603
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000633
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000665
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000698
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000733
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny BOMO on Base na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000352
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000352
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000353
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000354
    0.41%
Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na dziś

Przewidywana cena dla BOMO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000352. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny BOMO on Base (BOMO) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BOMO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000352. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa BOMO on Base (BOMO) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BOMO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000353. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa BOMO on Base (BOMO) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BOMO wynosi $0.000354. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen BOMO on Base

$ 0.0003527
+0.65%

$ 134.38K
381.00M
$ 293.01
+293.01%

Najnowsza cena BOMO to $ 0.0003527. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 293.01.
Ponadto BOMO ma podaż w obiegu wynoszącą 381.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 134.38K.

Jak kupić BOMO on Base (BOMO)

Próbujesz kupić BOMO? Teraz możesz kupować BOMO za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić BOMO on Base i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić BOMO teraz

Historyczna cena BOMO on Base

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami BOMO on Base, cena BOMO on Base wynosi 0.000352USD. Podaż w obiegu BOMO on Base (BOMO) wynosi 0.00 BOMO, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $134.38K.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.06%
    $ -0.000024
    $ 0.000377
    $ 0.000341
  • 7 D
    -0.34%
    $ -0.000189
    $ 0.000658
    $ 0.000320
  • 30 Dni
    -0.93%
    $ -0.004728
    $ 0.005167
    $ 0.000320
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin BOMO on Base zanotował zmianę ceny o $-0.000024, co stanowi -0.06% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs BOMO on Base osiągnął maksimum na poziomie $0.000658 i minimum na poziomie $0.000320. Zanotowano zmianę ceny o -0.34%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał BOMO do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana BOMO on Base o -0.93%, co odpowiada około $-0.004728 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BOMO.

Sprawdź pełną historię cen BOMO on Base, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen BOMO

Jak działa moduł przewidywania ceny BOMO on Base (BOMO)?

Moduł predykcji ceny BOMO on Base to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BOMO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania BOMO on Base na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BOMO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę BOMO on Base. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BOMO.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BOMO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał BOMO on Base.

Dlaczego prognoaza ceny BOMO jest ważna?

Prognozy cen BOMO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:15:27 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.