Aktualna cena BOMO on Base to 0.000342 USD. Śledź aktualizacje cen BOMO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOMO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOMO

Aktualna cena 1 BOMO do USD:

$0.000342
$0.000342$0.000342
-2.39%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:33 (UTC+8)

Informacje o cenie BOMO on Base (BOMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0003201
$ 0.0003201$ 0.0003201
Minimum 24h
$ 0.000377
$ 0.000377$ 0.000377
Maksimum 24h

$ 0.0003201
$ 0.0003201$ 0.0003201

$ 0.000377
$ 0.000377$ 0.000377

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

-2.39%

-52.70%

-52.70%

Aktualna cena BOMO on Base (BOMO) wynosi $ 0.000342. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOMO wahał się między $ 0.0003201 a $ 0.000377, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOMO w historii to $ 0.022125194895044928, a najniższy to $ 0.000006003498518756.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOMO zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.39% w ciągu 24 godzin i o -52.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOMO on Base (BOMO)

No.2987

$ 130.30K
$ 130.30K$ 130.30K

$ 304.40
$ 304.40$ 304.40

$ 171.00K
$ 171.00K$ 171.00K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa BOMO on Base wynosi $ 130.30K, przy $ 304.40 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOMO w obiegu wynosi 381.00M, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 171.00K.

Historia ceny BOMO on Base (BOMO) – USD

Śledź zmiany ceny BOMO on Base dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000008374-2.39%
30 Dni$ -0.00475-93.29%
60 dni$ -0.014266-97.66%
90 dni$ -0.004924-93.51%
Dzisiejsza zmiana ceny BOMO on Base

DziśBOMO odnotował zmianę $ -0.000008374 (-2.39%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BOMO on Base

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00475 (-93.29%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BOMO on Base

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOMO o $ -0.014266(-97.66%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BOMO on Base

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.004924 (-93.51%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BOMO on Base (BOMO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BOMO on Base.

Co to jest BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BOMO on Base. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOMO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BOMO on Base na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BOMO on Base będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BOMO on Base (w USD)

Jaka będzie wartość BOMO on Base (BOMO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOMO on Base (BOMO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOMO on Base.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOMO on Base!

Tokenomika BOMO on Base (BOMO)

Zrozumienie tokenomiki BOMO on Base (BOMO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOMOjuż teraz!

Jak kupić BOMO on Base (BOMO)

Szukasz jak kupić BOMO on Base? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BOMO on Base na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOMO na lokalne waluty

1 BOMO on Base(BOMO) do USD
$0.000342

Zasoby BOMO on Base

Aby lepiej zrozumieć BOMO on Base, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa BOMO on Base
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BOMO on Base

Jaka jest dziś wartość BOMO on Base (BOMO)?
Aktualna cena BOMO w USD wynosi 0.000342USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOMO do USD?
Aktualna cena BOMO w USD wynosi $ 0.000342. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOMO on Base?
Kapitalizacja rynkowa dla BOMO wynosi $ 130.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOMO w obiegu?
W obiegu BOMO znajduje się 381.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOMO?
BOMO osiąga ATH w wysokości 0.022125194895044928 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOMO?
BOMO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000006003498518756 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOMO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOMO wynosi $ 304.40 USD.
Czy w tym roku BOMO pójdzie wyżej?
BOMO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOMO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

