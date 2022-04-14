YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in YieldMachine by Virtuals (YMACH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Informatie At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we're building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly. Officiële website: https://yield-machine.com/ Koop nu YMACH!

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YieldMachine by Virtuals (YMACH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Hoogste ooit: $ 0.00681425 $ 0.00681425 $ 0.00681425 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over YieldMachine by Virtuals (YMACH) prijs

YieldMachine by Virtuals (YMACH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YieldMachine by Virtuals (YMACH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YMACH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YMACH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YMACH begrijpt, kun je de live prijs van YMACH token verkennen!

Prijsvoorspelling van YMACH Wil je weten waar je YMACH naartoe gaat? Onze YMACH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YMACH token!

