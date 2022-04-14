XTP (XTP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XTP (XTP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XTP (XTP) Informatie Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Officiële website: https://www.withtap.com/

XTP (XTP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XTP (XTP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Hoogste ooit: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0005779 $ 0.0005779 $ 0.0005779 Meer informatie over XTP (XTP) prijs

XTP (XTP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XTP (XTP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XTP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XTP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XTP begrijpt, kun je de live prijs van XTP token verkennen!

Prijsvoorspelling van XTP Wil je weten waar je XTP naartoe gaat? Onze XTP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XTP token!

