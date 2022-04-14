XTblock (XTT-B20) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XTblock (XTT-B20), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XTblock (XTT-B20) Informatie A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Officiële website: https://xtblock.io/ Koop nu XTT-B20!

XTblock (XTT-B20) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XTblock (XTT-B20), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Totale voorraad: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Circulerende voorraad: $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.36K $ 43.36K $ 43.36K Hoogste ooit: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012389 $ 0.00012389 $ 0.00012389 Meer informatie over XTblock (XTT-B20) prijs

XTblock (XTT-B20) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XTblock (XTT-B20) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XTT-B20 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XTT-B20 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XTT-B20 begrijpt, kun je de live prijs van XTT-B20 token verkennen!

Prijsvoorspelling van XTT-B20 Wil je weten waar je XTT-B20 naartoe gaat? Onze XTT-B20 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XTT-B20 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!