xPACK (XPACK) Informatie HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Officiële website: https://www.hashpack.app/ Whitepaper: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

xPACK (XPACK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xPACK (XPACK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.40M Totale voorraad: $ 135.36M Circulerende voorraad: $ 135.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.40M Hoogste ooit: $ 0.02555685 Laagste ooit: $ 0.02251504 Huidige prijs: $ 0.02511667 Meer informatie over xPACK (XPACK) prijs

xPACK (XPACK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xPACK (XPACK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XPACK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XPACK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XPACK begrijpt, kun je de live prijs van XPACK token verkennen!

Prijsvoorspelling van XPACK Wil je weten waar je XPACK naartoe gaat? Onze XPACK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

