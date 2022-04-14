WeeDE ($WEEDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WeeDE ($WEEDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WeeDE ($WEEDE) Informatie JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry. Officiële website: https://jaweede.de/ Koop nu $WEEDE!

WeeDE ($WEEDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WeeDE ($WEEDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K Hoogste ooit: $ 0.00224628 $ 0.00224628 $ 0.00224628 Laagste ooit: $ 0.00025523 $ 0.00025523 $ 0.00025523 Huidige prijs: $ 0.00029371 $ 0.00029371 $ 0.00029371 Meer informatie over WeeDE ($WEEDE) prijs

WeeDE ($WEEDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WeeDE ($WEEDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $WEEDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $WEEDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $WEEDE begrijpt, kun je de live prijs van $WEEDE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $WEEDE Wil je weten waar je $WEEDE naartoe gaat? Onze $WEEDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $WEEDE token!

