Waveform (WAVE) Informatie Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms. Officiële website: https://www.waveform.finance/ Whitepaper: https://docs.waveform.finance/

Waveform (WAVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waveform (WAVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.25K $ 25.25K $ 25.25K Totale voorraad: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Circulerende voorraad: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.25K $ 25.25K $ 25.25K Hoogste ooit: $ 0.0249053 $ 0.0249053 $ 0.0249053 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Waveform (WAVE) prijs

Waveform (WAVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waveform (WAVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAVE begrijpt, kun je de live prijs van WAVE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAVE Wil je weten waar je WAVE naartoe gaat? Onze WAVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WAVE token!

