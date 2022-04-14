Virus Protocol (VIRUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Virus Protocol (VIRUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Virus Protocol (VIRUS) Informatie The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana's speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You're not just a participant—you're part of the evolution. Officiële website: https://virus-protocol.com/ Whitepaper: https://docs.virus-protocol.com/

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Virus Protocol (VIRUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Totale voorraad: $ 997.22M $ 997.22M $ 997.22M Circulerende voorraad: $ 997.22M $ 997.22M $ 997.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Hoogste ooit: $ 0.00426563 $ 0.00426563 $ 0.00426563 Laagste ooit: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Virus Protocol (VIRUS) prijs

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Virus Protocol (VIRUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIRUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIRUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIRUS begrijpt, kun je de live prijs van VIRUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van VIRUS Wil je weten waar je VIRUS naartoe gaat? Onze VIRUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VIRUS token!

