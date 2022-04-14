Vidulum (VDL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vidulum (VDL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vidulum (VDL) Informatie Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Officiële website: https://vidulum.app/

Vidulum (VDL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vidulum (VDL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K Totale voorraad: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Circulerende voorraad: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K Hoogste ooit: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00069679 $ 0.00069679 $ 0.00069679 Meer informatie over Vidulum (VDL) prijs

Vidulum (VDL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vidulum (VDL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VDL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VDL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VDL begrijpt, kun je de live prijs van VDL token verkennen!

Prijsvoorspelling van VDL Wil je weten waar je VDL naartoe gaat? Onze VDL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VDL token!

