Verida Token (VDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Verida Token (VDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Officiële website: https://www.verida.network/ Whitepaper: https://www.verida.io/whitepaper

Verida Token (VDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Verida Token (VDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 872.86K $ 872.86K $ 872.86K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 325.16M $ 325.16M $ 325.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Hoogste ooit: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 Laagste ooit: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Huidige prijs: $ 0.00268345 $ 0.00268345 $ 0.00268345 Meer informatie over Verida Token (VDA) prijs

Verida Token (VDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Verida Token (VDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VDA begrijpt, kun je de live prijs van VDA token verkennen!

Prijsvoorspelling van VDA Wil je weten waar je VDA naartoe gaat? Onze VDA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VDA token!

