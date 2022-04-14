Unity (UTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unity (UTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unity (UTY) Informatie XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies. Officiële website: https://www.xsy.fi/

Unity (UTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unity (UTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.48M $ 37.48M $ 37.48M Totale voorraad: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M Circulerende voorraad: $ 37.49M $ 37.49M $ 37.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.48M $ 37.48M $ 37.48M Hoogste ooit: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Laagste ooit: $ 0.995814 $ 0.995814 $ 0.995814 Huidige prijs: $ 0.999706 $ 0.999706 $ 0.999706 Meer informatie over Unity (UTY) prijs

Unity (UTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unity (UTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UTY begrijpt, kun je de live prijs van UTY token verkennen!

Prijsvoorspelling van UTY Wil je weten waar je UTY naartoe gaat? Onze UTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UTY token!

