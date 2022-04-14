Typus (TYPUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Typus (TYPUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Typus (TYPUS) Informatie Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Officiële website: https://typus.finance/ Whitepaper: https://docs.typus.finance/

Typus (TYPUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Typus (TYPUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.92M $ 12.92M $ 12.92M Hoogste ooit: $ 0.100289 $ 0.100289 $ 0.100289 Laagste ooit: $ 0.00681706 $ 0.00681706 $ 0.00681706 Huidige prijs: $ 0.01287258 $ 0.01287258 $ 0.01287258 Meer informatie over Typus (TYPUS) prijs

Typus (TYPUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Typus (TYPUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYPUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYPUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYPUS begrijpt, kun je de live prijs van TYPUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYPUS Wil je weten waar je TYPUS naartoe gaat? Onze TYPUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

