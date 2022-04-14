TypeAI (TYPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TypeAI (TYPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TypeAI (TYPE) Informatie Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it's swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Officiële website: https://typeai.live Whitepaper: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/

TypeAI (TYPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TypeAI (TYPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Laagste ooit: $ 0.04244544 $ 0.04244544 $ 0.04244544 Huidige prijs: $ 0.125011 $ 0.125011 $ 0.125011 Meer informatie over TypeAI (TYPE) prijs

TypeAI (TYPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TypeAI (TYPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYPE begrijpt, kun je de live prijs van TYPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYPE Wil je weten waar je TYPE naartoe gaat? Onze TYPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

