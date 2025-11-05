THUG (THUG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) -11.35% Prijswijziging (7D) +3.66% Prijswijziging (7D) +3.66%

THUG (THUG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er THUG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THUG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THUG met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, -11.35% in de afgelopen 24 uur en +3.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

THUG (THUG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 52.62K$ 52.62K $ 52.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.62K$ 52.62K $ 52.62K Circulerende voorraad 1.00T 1.00T 1.00T Totale voorraad 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van THUG is $ 52.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THUG is 1.00T, met een totale voorraad van 1000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.62K.