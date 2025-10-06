Wat is Anoma (XAN)?

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2. Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAnoma investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van XAN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Anoma lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Anoma aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Anoma Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Anoma (XAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Anoma (XAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Anoma te bekijken.

Bekijk nu de Anoma prijsvoorspelling !

Anoma (XAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Anoma (XAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XAN token !

Hoe koop je Anoma (XAN)?

Op zoek naar Hoe koop je Anoma? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Anoma gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XAN naar lokale valuta's

Probeer Converter

Anoma bron

Voor een beter begrip van Anoma kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Anoma Hoeveel is Anoma (XAN) vandaag waard? De live XAN prijs in USD is 0.02845 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige XAN naar USD prijs? $ 0.02845 . Bekijk De huidige prijs van XAN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Anoma? De marktkapitalisatie van XAN is $ 71.13M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van XAN? De circulerende voorraad van XAN is 2.50B USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van XAN? XAN bereikte een ATH-prijs van 0.2551582195617884 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XAN? XAN zag een ATL-prijs van 0.02529599016007131 USD . Wat is het handelsvolume van XAN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XAN is $ 219.85K USD . Zal XAN dit jaar hoger gaan? XAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Anoma (XAN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft