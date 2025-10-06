BeursDEX+
De live Everlyn AI prijs vandaag is 0.1014 USD. Volg realtime LYN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LYN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Everlyn AI logo

Everlyn AI koers(LYN)

1 LYN naar USD live prijs:

$0.1014
-4.42%1D
USD
Everlyn AI (LYN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:25:42 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1004
24u laag
$ 0.1098
24u hoog

$ 0.1004
$ 0.1098
$ 1.0104430541406704
$ 0.09658291416276109
-0.88%

-4.42%

-12.89%

-12.89%

Everlyn AI (LYN) real-time prijs is $ 0.1014. De afgelopen 24 uur werd er LYN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1004 en een hoogtepunt van $ 0.1098, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LYN hoogste prijs aller tijden is $ 1.0104430541406704, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.09658291416276109 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LYN met -0.88% veranderd in het afgelopen uur, -4.42% in de afgelopen 24 uur en -12.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Everlyn AI (LYN) Marktinformatie

No.670

$ 25.92M
$ 255.50K
$ 101.40M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Everlyn AI is $ 25.92M, met een handelsvolume van $ 255.50K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LYN is 255.64M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 101.40M.

Everlyn AI (LYN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Everlyn AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.004689-4.42%
30 dagen$ -0.2534-71.43%
60 dagen$ +0.0014+1.40%
90 dagen$ +0.0014+1.40%
Everlyn AI prijswijziging vandaag

LYN registreerde vandaag een verandering van $ -0.004689 (-4.42%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Everlyn AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.2534 (-71.43%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Everlyn AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LYN zien we een verandering van $ +0.0014 (+1.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Everlyn AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0014 (+1.40%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Everlyn AI (LYN) bekijken?

Bekijk nu de Everlyn AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Everlyn AI (LYN)?

Everlyn AI is het eerste Web3-native AI-videoprotocol, dat video's van filmkwaliteit genereert in slechts 25 seconden dankzij het eigen fundamentele model, Everlyn-1.

Everlyn AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeEverlyn AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LYN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Everlyn AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Everlyn AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Everlyn AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Everlyn AI (LYN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Everlyn AI (LYN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Everlyn AI te bekijken.

Bekijk nu de Everlyn AI prijsvoorspelling !

Everlyn AI (LYN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Everlyn AI (LYN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LYN token !

Hoe koop je Everlyn AI (LYN)?

Op zoek naar Hoe koop je Everlyn AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Everlyn AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LYN naar lokale valuta's

1 Everlyn AI(LYN) naar VND
2,668.341
1 Everlyn AI(LYN) naar AUD
A$0.156156
1 Everlyn AI(LYN) naar GBP
0.077064
1 Everlyn AI(LYN) naar EUR
0.088218
1 Everlyn AI(LYN) naar USD
$0.1014
1 Everlyn AI(LYN) naar MYR
RM0.424866
1 Everlyn AI(LYN) naar TRY
4.26894
1 Everlyn AI(LYN) naar JPY
¥15.5142
1 Everlyn AI(LYN) naar ARS
ARS$147.812808
1 Everlyn AI(LYN) naar RUB
8.23875
1 Everlyn AI(LYN) naar INR
8.987082
1 Everlyn AI(LYN) naar IDR
Rp1,689.999324
1 Everlyn AI(LYN) naar PHP
5.968404
1 Everlyn AI(LYN) naar EGP
￡E.4.80636
1 Everlyn AI(LYN) naar BRL
R$0.54756
1 Everlyn AI(LYN) naar CAD
C$0.142974
1 Everlyn AI(LYN) naar BDT
12.36066
1 Everlyn AI(LYN) naar NGN
146.3202
1 Everlyn AI(LYN) naar COP
$391.5054
1 Everlyn AI(LYN) naar ZAR
R.1.772472
1 Everlyn AI(LYN) naar UAH
4.266912
1 Everlyn AI(LYN) naar TZS
T.Sh.249.1398
1 Everlyn AI(LYN) naar VES
Bs22.6122
1 Everlyn AI(LYN) naar CLP
$95.9244
1 Everlyn AI(LYN) naar PKR
Rs28.667808
1 Everlyn AI(LYN) naar KZT
53.14374
1 Everlyn AI(LYN) naar THB
฿3.298542
1 Everlyn AI(LYN) naar TWD
NT$3.134274
1 Everlyn AI(LYN) naar AED
د.إ0.372138
1 Everlyn AI(LYN) naar CHF
Fr0.082134
1 Everlyn AI(LYN) naar HKD
HK$0.787878
1 Everlyn AI(LYN) naar AMD
֏38.79057
1 Everlyn AI(LYN) naar MAD
.د.م0.944034
1 Everlyn AI(LYN) naar MXN
$1.893138
1 Everlyn AI(LYN) naar SAR
ريال0.38025
1 Everlyn AI(LYN) naar ETB
Br15.50913
1 Everlyn AI(LYN) naar KES
KSh13.099866
1 Everlyn AI(LYN) naar JOD
د.أ0.0718926
1 Everlyn AI(LYN) naar PLN
0.37518
1 Everlyn AI(LYN) naar RON
лв0.448188
1 Everlyn AI(LYN) naar SEK
kr0.971412
1 Everlyn AI(LYN) naar BGN
лв0.17238
1 Everlyn AI(LYN) naar HUF
Ft34.221486
1 Everlyn AI(LYN) naar CZK
2.150694
1 Everlyn AI(LYN) naar KWD
د.ك0.0311298
1 Everlyn AI(LYN) naar ILS
0.331578
1 Everlyn AI(LYN) naar BOB
Bs0.700674
1 Everlyn AI(LYN) naar AZN
0.17238
1 Everlyn AI(LYN) naar TJS
SM0.934908
1 Everlyn AI(LYN) naar GEL
0.275808
1 Everlyn AI(LYN) naar AOA
Kz92.51736
1 Everlyn AI(LYN) naar BHD
.د.ب0.0382278
1 Everlyn AI(LYN) naar BMD
$0.1014
1 Everlyn AI(LYN) naar DKK
kr0.6591
1 Everlyn AI(LYN) naar HNL
L2.670876
1 Everlyn AI(LYN) naar MUR
4.666428
1 Everlyn AI(LYN) naar NAD
$1.763346
1 Everlyn AI(LYN) naar NOK
kr1.036308
1 Everlyn AI(LYN) naar NZD
$0.179478
1 Everlyn AI(LYN) naar PAB
B/.0.1014
1 Everlyn AI(LYN) naar PGK
K0.43095
1 Everlyn AI(LYN) naar QAR
ر.ق0.369096
1 Everlyn AI(LYN) naar RSD
дин.10.349898
1 Everlyn AI(LYN) naar UZS
soʻm1,207.142664
1 Everlyn AI(LYN) naar ALL
L8.528754
1 Everlyn AI(LYN) naar ANG
ƒ0.181506
1 Everlyn AI(LYN) naar AWG
ƒ0.181506
1 Everlyn AI(LYN) naar BBD
$0.2028
1 Everlyn AI(LYN) naar BAM
KM0.17238
1 Everlyn AI(LYN) naar BIF
Fr299.0286
1 Everlyn AI(LYN) naar BND
$0.13182
1 Everlyn AI(LYN) naar BSD
$0.1014
1 Everlyn AI(LYN) naar JMD
$16.277742
1 Everlyn AI(LYN) naar KHR
407.228484
1 Everlyn AI(LYN) naar KMF
Fr43.1964
1 Everlyn AI(LYN) naar LAK
2,204.347782
1 Everlyn AI(LYN) naar LKR
රු30.904692
1 Everlyn AI(LYN) naar MDL
L1.736982
1 Everlyn AI(LYN) naar MGA
Ar456.7563
1 Everlyn AI(LYN) naar MOP
P0.8112
1 Everlyn AI(LYN) naar MVR
1.56156
1 Everlyn AI(LYN) naar MWK
MK176.041554
1 Everlyn AI(LYN) naar MZN
MT6.48453
1 Everlyn AI(LYN) naar NPR
रु14.384604
1 Everlyn AI(LYN) naar PYG
719.1288
1 Everlyn AI(LYN) naar RWF
Fr147.1314
1 Everlyn AI(LYN) naar SBD
$0.834522
1 Everlyn AI(LYN) naar SCR
1.36383
1 Everlyn AI(LYN) naar SRD
$3.9039
1 Everlyn AI(LYN) naar SVC
$0.88725
1 Everlyn AI(LYN) naar SZL
L1.76436
1 Everlyn AI(LYN) naar TMT
m0.355914
1 Everlyn AI(LYN) naar TND
د.ت0.2979132
1 Everlyn AI(LYN) naar TTD
$0.687492
1 Everlyn AI(LYN) naar UGX
Sh353.2776
1 Everlyn AI(LYN) naar XAF
Fr57.8994
1 Everlyn AI(LYN) naar XCD
$0.27378
1 Everlyn AI(LYN) naar XOF
Fr57.8994
1 Everlyn AI(LYN) naar XPF
Fr10.4442
1 Everlyn AI(LYN) naar BWP
P1.3689
1 Everlyn AI(LYN) naar BZD
$0.203814
1 Everlyn AI(LYN) naar CVE
$9.747582
1 Everlyn AI(LYN) naar DJF
Fr17.9478
1 Everlyn AI(LYN) naar DOP
$6.515964
1 Everlyn AI(LYN) naar DZD
د.ج13.260078
1 Everlyn AI(LYN) naar FJD
$0.231192
1 Everlyn AI(LYN) naar GNF
Fr881.673
1 Everlyn AI(LYN) naar GTQ
Q0.776724
1 Everlyn AI(LYN) naar GYD
$21.21288
1 Everlyn AI(LYN) naar ISK
kr12.8778

Everlyn AI bron

Voor een beter begrip van Everlyn AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Everlyn AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Everlyn AI

Hoeveel is Everlyn AI (LYN) vandaag waard?
De live LYN prijs in USD is 0.1014 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LYN naar USD prijs?
De huidige prijs van LYN naar USD is $ 0.1014. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Everlyn AI?
De marktkapitalisatie van LYN is $ 25.92M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LYN?
De circulerende voorraad van LYN is 255.64M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LYN?
LYN bereikte een ATH-prijs van 1.0104430541406704 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LYN?
LYN zag een ATL-prijs van 0.09658291416276109 USD.
Wat is het handelsvolume van LYN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LYN is $ 255.50K USD.
Zal LYN dit jaar hoger gaan?
LYN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LYN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:25:42 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

