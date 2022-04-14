Ternio (TERN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ternio (TERN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ternio (TERN) Informatie Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Officiële website: https://unbanked.com/ Whitepaper: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Koop nu TERN!

Ternio (TERN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ternio (TERN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 262.04K $ 262.04K $ 262.04K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 605.32K $ 605.32K $ 605.32K Hoogste ooit: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Laagste ooit: $ 0.00008062 $ 0.00008062 $ 0.00008062 Huidige prijs: $ 0.00060788 $ 0.00060788 $ 0.00060788 Meer informatie over Ternio (TERN) prijs

Ternio (TERN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ternio (TERN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TERN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TERN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TERN begrijpt, kun je de live prijs van TERN token verkennen!

Prijsvoorspelling van TERN Wil je weten waar je TERN naartoe gaat? Onze TERN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TERN token!

