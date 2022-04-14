Summer Point Token (SUMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Summer Point Token (SUMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Summer Point Token (SUMX) Informatie The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Officiële website: https://summerpointtoken.finance

Summer Point Token (SUMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Summer Point Token (SUMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.22M Totale voorraad: $ 900.00M Circulerende voorraad: $ 900.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.22M Hoogste ooit: $ 0.01769242 Laagste ooit: $ 0.01101307 Huidige prijs: $ 0.01135395

Summer Point Token (SUMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Summer Point Token (SUMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUMX begrijpt, kun je de live prijs van SUMX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SUMX Wil je weten waar je SUMX naartoe gaat? Onze SUMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUMX token!

