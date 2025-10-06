Summer Point Token (SUMX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01096601 24u hoog $ 0.01131547 Hoogste prijs ooit $ 0.01769242 Laagste prijs $ 0.01050959 Prijswijziging (1u) -0.06% Prijswijziging (1D) +0.19% Prijswijziging (7D) -0.04%

Summer Point Token (SUMX) real-time prijs is $0.01115924. De afgelopen 24 uur werd er SUMX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01096601 en een hoogtepunt van $ 0.01131547, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUMX hoogste prijs aller tijden is $ 0.01769242, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01050959 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUMX met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.19% in de afgelopen 24 uur en -0.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.04M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.04M Circulerende voorraad 900.00M Totale voorraad 900,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Summer Point Token is $ 10.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUMX is 900.00M, met een totale voorraad van 900000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.04M.