StakeWise (SWISE) Informatie StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Officiële website: https://stakewise.io/

StakeWise (SWISE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StakeWise (SWISE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 565.18M $ 565.18M $ 565.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.31M $ 16.31M $ 16.31M Hoogste ooit: $ 0.358418 $ 0.358418 $ 0.358418 Laagste ooit: $ 0.00461789 $ 0.00461789 $ 0.00461789 Huidige prijs: $ 0.01630844 $ 0.01630844 $ 0.01630844 Meer informatie over StakeWise (SWISE) prijs

StakeWise (SWISE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StakeWise (SWISE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWISE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWISE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWISE begrijpt, kun je de live prijs van SWISE token verkennen!

Prijsvoorspelling van SWISE Wil je weten waar je SWISE naartoe gaat? Onze SWISE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SWISE token!

