Staked LOOP (STLOOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Staked LOOP (STLOOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Staked LOOP (STLOOP) Informatie StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Officiële website: https://www.loopingcollective.org/ Koop nu STLOOP!

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Staked LOOP (STLOOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 895.25K $ 895.25K $ 895.25K Totale voorraad: $ 109.20M $ 109.20M $ 109.20M Circulerende voorraad: $ 109.20M $ 109.20M $ 109.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 895.25K $ 895.25K $ 895.25K Hoogste ooit: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 Laagste ooit: $ 0.00683627 $ 0.00683627 $ 0.00683627 Huidige prijs: $ 0.00819859 $ 0.00819859 $ 0.00819859 Meer informatie over Staked LOOP (STLOOP) prijs

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Staked LOOP (STLOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STLOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STLOOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STLOOP begrijpt, kun je de live prijs van STLOOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van STLOOP Wil je weten waar je STLOOP naartoe gaat? Onze STLOOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STLOOP token!

