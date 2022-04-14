Sora Validator (VAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sora Validator (VAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

Officiële website: https://sora.org/

Sora Validator (VAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sora Validator (VAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Hoogste ooit: $ 9.05 $ 9.05 $ 9.05 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.02248496 $ 0.02248496 $ 0.02248496 Meer informatie over Sora Validator (VAL) prijs

Sora Validator (VAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sora Validator (VAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAL begrijpt, kun je de live prijs van VAL token verkennen!

Prijsvoorspelling van VAL Wil je weten waar je VAL naartoe gaat? Onze VAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VAL token!

