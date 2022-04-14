SOLENG (SOLENG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOLENG (SOLENG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SOLENG (SOLENG) Informatie Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity. Officiële website: https://www.soleng.ai/ Koop nu SOLENG!

SOLENG (SOLENG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOLENG (SOLENG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 99.34K $ 99.34K $ 99.34K Totale voorraad: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Circulerende voorraad: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.34K $ 99.34K $ 99.34K Hoogste ooit: $ 0.00928559 $ 0.00928559 $ 0.00928559 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SOLENG (SOLENG) prijs

SOLENG (SOLENG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOLENG (SOLENG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLENG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLENG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLENG begrijpt, kun je de live prijs van SOLENG token verkennen!

