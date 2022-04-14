Session Token (SESH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Session Token (SESH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Session Token (SESH) Informatie Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Officiële website: https://getsession.org/ Whitepaper: https://getsession.org/whitepaper

Session Token (SESH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Session Token (SESH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Totale voorraad: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Circulerende voorraad: $ 80.22M $ 80.22M $ 80.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.34M $ 19.34M $ 19.34M Hoogste ooit: $ 0.237833 $ 0.237833 $ 0.237833 Laagste ooit: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Huidige prijs: $ 0.080601 $ 0.080601 $ 0.080601 Meer informatie over Session Token (SESH) prijs

Session Token (SESH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Session Token (SESH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SESH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SESH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SESH begrijpt, kun je de live prijs van SESH token verkennen!

Prijsvoorspelling van SESH Wil je weten waar je SESH naartoe gaat? Onze SESH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SESH token!

